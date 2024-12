Lukaku non ha più il passo e il guizzo per girarsi, puntare la porta e travolgere gli avversari (Gazzetta)

Ingenerosi i fischi del Maradona, Romelu costretto a passare più tempo a fare la lotta spalle alla porta per cucire il gioco

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

L’attuale Romelu non è più il devastante terminale offensivo dei primi due anni all’Inter, ma un centravanti forte che ha bisogno del sostegno della squadra per esaltarsi in zona gol. In sostanza, Romelu non ha più il passo e il guizzo per girarsi, puntare la porta e travolgere gli avversari. Per questo, i fischi del Maradona nel momento della sostituzione contro la Lazio sono sembrati comunque ingenerosi nei confronti di un giocatore costretto a passare più tempo a fare la lotta spalle alla porta per cucire il gioco e mandare dentro esterni o mezzali. Però il centravanti nasce per fare gol. E vive per il gol. Questo Lukaku così, spesso abbandonato da solo al limite dell’area avversaria e ingabbiato da maglie nemiche, non calcia più verso la porta. E questo è un problema che va risolto in fretta.

Male Lukaku il cui rendimento in certe partite comincia a essere penalizzante (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta con G.B. Olivero:

Al Napoli stavolta non è bastata la solidità, confermata al di là del gol incassato per un posizionamento errato a metà campo e una grave disattenzione di Olivera. È mancata la qualità degli uomini che dovrebbero decidere le partite equilibrate: male Lukaku, il cui rendimento in certe partite comincia a essere penalizzante; malino Kvara, che si è spento progressivamente; insufficiente Politano; poco incisivo Neres che dopo il suo ingresso ha perso anche la palla da cui è nata l’azione decisiva. È il secondo scontro di vertice che il Napoli perde in casa dopo quello con l’Atalanta.

Di Lukaku scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Il problema resta l’attacco asfittico: la squadra crea, produce gioco ma non affonda. Lukaku nell’area piccola non si è quasi mai visto (fischi per lui), Kvara si sbatte tanto ma alla fine perde consistenza.

Il Corriere dello Sport gli dà 5 in pagella:

“Sculettate solite per fare da sponda. Ha solo aperto spazi, mai al tiro.

Anche la Gazzetta gli dà 5:

“Problema serio: leggibile nei movimenti, non trova la profondità, non girarsi per puntare. E non calcia mai”.

