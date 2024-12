Lopetegui in bilico al West Ham, nel club circola il nome di Allegri (TalkSport)

Una parte dei dirigenti del club spingerebbero per l’italiano che però “non vuole accettare un incarico a metà stagione” , il ds Steidten ha già avuto contatti con Terzic

Julian Lopetegui è in bilico al West Ham. Ne avevamo già parlato, l’ex di Real Madrid e della nazionale spagnola non sta avendo i risultati sperati a Londra. TalkSport aveva anticipato i dubbi e le discussioni del club sul futuro dell’allenatore. Il West Ham ha deciso di attendere prima di dare i ben servito allo spagnolo. Nel frattempo si fanno vari nomi sul suo possibile sostituto: tra loro c’è anche Max Allegri.

Fra questi c’è anche il nome di Massimiliano Allegri. Scrive TalkSport:

“Gli Hammers hanno vinto solo una delle ultime cinque partite, scendendo al 14° posto in classifica. Tuttavia, si prevede che Lopetegui rimanga in carica per la sfida di lunedì sera contro i Wolverhampton. E questo nonostante il club stia tenendo colloqui con potenziali sostituti. Massimiliano Allegri, sei volte vincitore della Serie A, è uno dei nomi menzionati questa settimana dai dirigenti del West Ham. L’ex allenatore del Milan e della Juventus è libero dopo aver lasciato la Juventus per la seconda volta a maggio, ma non vuole accettare un incarico a metà stagione. Il direttore sportivo Tim Steidten Steidten ha già avuto dei colloqui con l’ex allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic“.

L’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, questa sera riceverà il Tapiro d’oro “con il corto muso” da Striscia la Notizia.

«Sto bene anche in vacanza».

Alla domanda se fosse stato esonerato dalla Juve per colpa del ds Cristiano Giuntoli, ha risposto:

«Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e le auguro sempre il meglio».

Sulla Juventus di Thiago Motta ha cambiato discorso:

«Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco».

E infine, sull’indiscrezione che lo vedeva in Premier League:

«C’era la Manica, il mare di mezzo… mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là».

