Il “calcio dominante” di Lopetegui non funziona al West Ham: l’esonero è a un passo

Ibrahimovic lo avrebbe voluto al Milan. Ma in Premier lo spagnolo ha perso otto volte su 16, 27 i gol subiti e solo una partita vinta delle prime sei di campionato

Secondo quanto appreso da talkSport, Julian Lopetegui potrebbe non arrivare al panettone. Per dirla in termini più nobili, “il West Ham starebbe valutando la possibilità di esonerare l’allenatore“. La sconfitta per 3-1 contro il Leicester potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina inglese. Il Milan lo aveva cercato per prendere il posto di Pioli. Poi, la rivolta dell’ambiente rossonero, ha costretto la società a virare su Fonseca.

Lopetegui ad un passo dall’esonero al West Ham

Ma stando alle parole di Ibrahimovic, ancora prima dell’inizio della stagione, avevano scelto lo spagnolo per fare al Milan un “calcio dominante”. Lo stesso chiesto in seconda battuta a Fonseca. Pare però che quello di Lopetegui abbia delle falle piuttosto evidenti. E infatti, talkSport nota che “sembra molto probabile che l’ex allenatore della Spagna e del Real Madrid non vedrà nemmeno l’inizio del nuovo anno, dato che la sconfitta contro il Leicester è l’ottava delle sue 16 partite in carica.

Lopetegui ha avuto un inizio disastroso, con il West Ham che ha vinto solo una volta nelle prime sei partite di Premier League.

Solo Wolves e Leicester hanno subito più gol dei 27 del West Ham, un dato reso ancora più problematico dal fatto che Lopetegui ha portato rinforzi difensivi per un valore di 54 milioni di sterline“.

Sempre secondo il portale inglese, “il consiglio di amministrazione degli Hammers terrà oggi dei colloqui cruciali per discutere del futuro di Lopetegui dopo la disastrosa sconfitta di martedì per 3-1 contro il Leicester. Il direttore sportivo Tim Steidten ha già avuto dei colloqui con l’ex allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic“. Anche Potter, ex Chelsea, tra i possibili sostituti

