Allegri non parla della Juventus di Motta: «Guardo il tennis, mi diverte»

A Striscia La Notizia: «Giuntoli non c’entra con il mio esonero. Ora sto bene in vacanza».

L’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, questa sera riceverà il Tapiro d’oro “con il corto muso” da Striscia la Notizia.

Allegri: «La Juventus di Motta? Guardo il tennis, mi diverte»

Ai microfoni di Valerio Staffelli si è limitato a dire sul periodo che sta vivendo senza incarichi:

«Sto bene anche in vacanza».

Alla domanda se fosse stato esonerato dalla Juve per colpa del ds Cristiano Giuntoli, ha risposto:

«Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e le auguro sempre il meglio».

Sulla Juventus di Thiago Motta ha cambiato discorso:

«Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco».

E infine, sull’indiscrezione che lo vedeva in Premier League:

«C’era la Manica, il mare di mezzo… mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là».

In primis Mancini, poi c’è la suggestione Allegri, che ieri era stranamente a San Siro forse per studiare il Napoli, e infine Garcia. Il Messaggero:

“Parliamoci chiaro: la cosa più semplice, escludendo il ritorno di DDR, sarebbe prendere Mancini o Allegri (che curiosamente ieri era a Milano a vedere il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi dopo la sosta, come accadde con Juric a Parma con l’Udinese) e affidare il tutto ad un dirigente esperto e capace come Carnevali. Ma visto che le cose semplici non sono di casa a Trigoria, ogni scenario è aperto. Anche il clamoroso ritorno di Garcia. Sì, avete letto bene, il buon vecchio Rudi, l’uomo che rimise la Chiesa al centro del villaggio. Sono trascorsi 11 anni ma il francese – che ieri non chiudeva all’ipotesi – accetterebbe con entusiasmo. Una cosa è certa: nessuno dei papabili è stato ancora contattato direttamente dalla Roma. Qualche sondaggio c’è stato ma nulla più”.

