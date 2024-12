«Vlahovic e McKennie affaticati eppure non rientrano, poi Douglas Luiz e Nico Gonzalez». Marocchi: «non è vero che sono affaticamenti»

«La Juventus ha tanti infortuni, calciatori che non rientrano più anche se non ci sono lesioni muscolari» (Sky)

A Sky parlano Infortuni Juventus, senza attaccanti

Caressa: alcun sono incidenti traumatici, e va bene, ma la Juventus si sta facendo domande sul perché di tanti infortuni muscolari?

Guardalà: «Immagino di sì, quello che chiedevamo anche in conferenza stampa è come mai non rientrino giocatori come Vlahovic e McKennie che non hanno lesioni. Per loro si è parlato di affaticamento eppure stanno tardando a rientrare. McKennie si era fatto male contro il Milan e ha saltato due partite. Vlahovic non è ancora rientrato dopo la sosta per le Nazionali, si parla di affaticamento e non lesione. In più ci sono gli altri problemi: Douglas Luiz si è infortunato nel riscaldamento contro lo Stoccarda e sembrava che dovesse recuperare prima. Nico Gonzalez si è infortunato a Lipsia e sembrava che dovesse rientrare prima con l’Inter poi col Torino, poi dopo la sosta e invece ancora non rientra. Sono tanti i problemi e soprattutto i recuperi sono lenti e certamente alla Juventus si stanno facendo delle domande».

Marocchi: «non è vero che sono affaticamenti, altrimenti rientri dopo una settimana. Thiago Motta soprattutto in attacco si sta arrangiando molto».

