Juventus, anche in casa arriva la contestazione dalla curva: “Tirate fuori gli attributi”

Già a Lecce c’erano state contestazioni. Oggi in casa durante la partita, «sia sul 2-0 sia sul 1-2»

La Juventus esulta per il pareggio contro il Bologna per 2-2 agguantato nei minuti finali. Il pubblico di casa però non ha gradito affatto la prestazione della squadra diretta da Thiago Motta. Tanto che già nel primo tempo, sotto 1-0, erano partiti cori che invitavano ad “uscire gli attributi”.

Piovono fischi allo #Juventus Stadium al termine del primo tempo all’indirizzo della squadra di Thiago #Motta sotto 1-0 col Bologna

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 7, 2024

Nel post partita anche l’inviato di Sky ha sottolineato i cori di contestazione alla squadra:

«La curva ha chiesto di tirare fuori gli attributi, venuti giù dei cori dalla curva, la parte più focosa del tifo della Juve. Sia sul 2-0 sia sul 1-2. Poi si è visto un saluto di Del Piero, è partito un coro che inneggiava lui. Per la prima volta cori contro la squadra».

In realtà, anche a Lecce si è vista qualche contestazione.

La Juventus non guarisce dalla pareggite nemmeno a Lecce. Rebic riprende l’1-0 di Cambiaso al 93′ e fissa il punteggio sull’1-1. I tanti giocatori assenti per infortunio non possono essere un alibi per la squadra di Motta. Se ne sono accorti pure i tifosi allo stadio che a Lecce hanno contestato la squadra. Al termine della partita, i giocatori bianconeri si sono avvicinati alla curva ma dagli spalti arriva il coro: “Tirate fuori i coglioni!”. Le favolette mediatiche hanno vita breve con i tifosi che dopo tre mesi cominciano a vedere i risultati della Juventus targata Giuntoli e Thiago Motta.

