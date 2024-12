Juventus, i tifosi non si bevono più le favolette mediatiche. A Lecce la contestazione: «Fuori i co*****» – VIDEO

I tifosi stanno perdendo la pazienza. A fine match i giocatori bianconeri si sono avvicinati alla curva e sono stati contestati

La Juventus non guarisce dalla pareggite nemmeno a Lecce. Rebic riprende l’1-0 di Cambiaso al 93′ e fissa il punteggio sull’1-1. I tanti giocatori assenti per infortunio non possono essere un alibi per la squadra di Motta. Se ne sono accorti pure i tifosi allo stadio che a Lecce hanno contestato la squadra. Al termine della partita, i giocatori bianconeri si sono avvicinati alla curva ma dagli spalti arriva il coro: “Tirate fuori i coglioni!”. Le favolette mediatiche hanno vita breve con i tifosi che dopo tre mesi cominciano a vedere i risultati della Juventus targata Giuntoli e Thiago Motta.

Juventus, Tuttosport resta il più onesto intellettualmente: “Koopmeiners, 60 milioni e non tocca palla”

Va dato atto a Tuttosport di essere il quotidiano più intellettualmente quando si scrive di Juventus. Altrove regnano la censura e l’omertà, una protezione mediatica di Giuntoli che ha del sorprendente e dell’inspiegabile (qui la disastrosa campagna acquisti di Giuntoli). Guido Vaciago, invece, direttore di Tuttosport, che pure litigò con Allegri, scrive senza paraocchi:

No, non bastano nove assenti per giustificare un tale scempio. La Juventus non può soffrire contro la quintultima in campionato e buttare via una vittoria essenziale per la classifica. E non può avere più pareggi che vittorie in campionato. Qualcosa si è inceppato e Thiago Motta ha l’obbligo di risolvere il problema (o i problemi) perché questo ritmo non consente alla Juventus di arrivare al quarto posto, linea del Piave stabilita dalla società.

È giusto dare atto all’allenatore e alla squadra dei passettini avanti sempre compiuti, di un’identità caratteriale, di un’idea di gioco abbastanza precisa e della crescita di alcuni singoli. Ma non è accettabile che il divario tecnico esistente fra Juventus e Lecce non riesca a produrre più di un gol e un pareggio. D’accordo, mancano alcuni giocatori chiave, per primo Bremer (che però non ci sarà fino a fine stagione).

D’accordo, manca Vlahovic (e la mancanza del sostituto non è solo una questione di sfortuna), ma anche con Vlahovic in campo non si era vista una Juventus micidiale in fase offensiva. D’accordo tutto, insomma. Ma come è possibile che un giocatore come Koopmeiners non tocchi palla o, meglio, non tocchi palle incisive o significative: se un centrocampista da sessanta milioni di euro, e che era stato uno dei migliori dello scorso campionato, si fa soffocare dalla difesa del Lecce, qualcosa non torna

