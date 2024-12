Il Real Madrid a Doha per la Coppa Intercontinentale. Che senso ha, ora che c’è il Mondiale per club? (Rmc)

Giocano contro i messicani del Pachuca. Entrambe le squadre saranno anche negli Stati Uniti l’estate prossima. Ma figurarsi se la Fifa rinuncia a un trofeo

Il Real Madrid contro i messicani del Pachuca. Si gioca a Doha. E’ la ormai vecchia Coppa Intercontinentale. Giustamente Rmc, in Francia, si chiede che senso abbia questa competizione ora che c’è il Mondiale per Club. Real Madrid e Pachuca, per dire, giocheranno il torneo estivo Fifa negli Stati Uniti, ciò non ha impedito a Infantino di tenere in piedi anche quest’altro trofeo.

Erede diretta della Coppa Intercontinentale che contrapponeva la vincitrici della Copa Libertadores a quella della Coppa dei Campioni – ricorda Rmc – “la sfida di mercoledì tra Real Madrid e Pachuca ha beneficiato anche della fusione con il Mondiale per club dal 2005 con l’apertura ad altre vincitrici delle competizioni continentali. Il Pachuca è quindi invitato a giocare contro il Real a causa della sua incoronazione contro il Columbus Crew (3-0) nella finale della Concacaf Champions League a giugno.

Ma prima i messicani hanno vinto anche un minitorneo contro gli emiratini dell’Al-Aïn, i neozelandesi dell’Auckland, i brasiliani del Botafogo e gli egiziani dell’Al-Ahly .

Chiaramente “la Fifa conserva un reddito annuo da questa competizione grazie ai diritti televisivi e ai partner disposti a pagare molto per ospitare le partite”. Figurarsi se ci rinunciano.

ilnapolista © riproduzione riservata