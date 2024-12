Il Psg ha contattato Osimhen per gennaio ma non è sicuro che Luis Enrique approvi il trasferimento (Rmc Sport)

L’affare Osimhen-Psg resta complesso. Avviare una trattativa oggi implicherebbe coinvolgere anche il Galatasaray

Secondo quanto riporta Rmc Sport, il Psg ha contattato Victor Osimhen. Probabile il club si sia informato sulla sua disponibilità per un eventuale trasferimento già a gennaio ma al Psg sono consapevoli che la trattativa è piuttosto complicata.

Rmc Sport scrive:

Il Psg si muove in vista del mercato invernale e torna in discussione il dossier Victor Osimhen. Non è un segreto che il 25enne attaccante nigeriano abbia sostenitori interni e conosca Luis Campos da molto tempo. Parigi aveva si era già mosso l’estate scorsa senza riuscirci. Il giocatore ora è al Galatasaray, in prestito dal Napoli, che non era riuscito a cederlo al prezzo fissato. Secondo le nostre informazioni, Victor Osimhen è stato contattato dai dirigenti del Psg. Conosce l’interesse del club e non ne è indifferente anche se si trova bene in Turchia dove è stato accolto particolarmente bene.

Ma la trattativa Osimhen-Psg resta complessa. Innanzitutto perché non è sicuro che Luis Enrique, già riluttante la scorsa estate, convaliderà l’arrivo dell’attaccante. Poi per la situazione contrattuale di Victor Osimhen. L’attaccante, che in questa stagione ha giocato dieci partite nel campionato turco e quattro in Europa League, appartiene ancora al Napoli, il che implicherebbe quindi una trattativa a tre con il Galatasaray.

Süleyman Hurma, il proprietario del Karagümrük, ha espresso un commento sulla possibilità del Galatasaray di prendere Osimhen a titolo definitivo. Sul futuro del nigeriano si riconcorrono diverse voci, tra cui anche quelle che sostengono che il Psg è pronto a pagare la clausola rescissoria già a gennaio.

Hurma ha detto: “Se fossi Dursun Özbek pagherei 75 milioni per Osimhen? Non importa quale risposta darò a questa domanda. Qualsiasi club turco non può dare 75 milioni di euro per un calciatore. Non può essere, non dovrebbe essere. Vorrei che fossimo nella posizione per darlo. Sarà pagato 75 milioni per battere il Karagümrük? Se vogliamo dare questi soldi, dovremmo provare a vincere la Champions League“.

Inoltre il giornalista Nicolo Schira precisa su X che la clausola di Osimhen è pari a 81 milioni fino a luglio 2025, poi scendere a 75 milioni.

“La clausola rescissoria di Victor Osimhen (€ 81M) sarà valida da gennaio 2025. Da luglio la clausola di rilascio sarà di € 75M“.

