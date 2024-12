Lo scrive il giornalista della Bbc Ekrem Konur. Il difensore milita ora all’Ajax, ma è ancora di proprietà della Juventus.

Daniele Rugani potrebbe tornare in Italia a gennaio. Ora è in prestito all’Ajax dalla Juventus, ma il Napoli lo sta monitorando per il mercato invernale, che si aprirà tra pochi giorni.

Il Napoli potrebbe riportare Rugani in Italia a gennaio

Secondo quanto riportato dal giornalista della Bbc Ekrem Konur:

Daniele Rugani, in prestito all’Ajax dalla Juventus, potrebbe trasferirsi al Napoli durante la finestra di mercato invernale.

🚨🆕 #Juventus 🔄 #Napoli

Daniele Rugani, on loan to Ajax from Juventus, is being linked with a potential transfer to Napoli during the winter window. pic.twitter.com/ouZakdcmiJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 28, 2024

Undici presenze finora nel club olandese in questa stagione per il centrale destro.

L’esclusiva di Alfredo Pedullà su Rugani. Il difensore è vicino al rinnovo con la Juventus, mancherebbe solo la firma. Tuttavia, nell’attesa della firma, alcuni club hanno chiesto informazioni su di lui. Tra questi anche il Napoli che in estate dovrà acquistare un paio di giocatori per la difesa. De Laurentiis pronto ad offrire un triennale al ragazzo se non dovesse concretizzarsi il rinnovo.

Già dalla scorsa estate vi stiamo raccontando che Daniele Rugani e la Juve stanno parlando in modo fitto per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno fino al 2026 con probabile opzione fine al 2027. Sono state concordate le cifre, manca la firma e c’è soddisfazione reciproca. Ma la firma è un passaggio importante, da fare, alla luce della rivoluzione che ci sarà in casa Juve, a partire dall’allenatore. Nel frattempo, altri club hanno fatto sondaggi su Rugani, compreso il Napoli.

