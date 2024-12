Il Napoli interessato a Martinez Quarta, la Fiorentina vorrebbe Folorunsho (CorSport)

Il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro per il centrocampista. Quarta possibile pedina di scambio. Spinazzola frena lo scambio con Biraghi

Il Corriere dello Sport fornisce aggiornamenti sull’asse di mercato tra Napoli e Fiorentina che non si ferma solo a Spinazzola e Biraghi. Sul tavolo ci sono anche Folorunsho e Martinez Quarta.

Martinez Quarta è sulla lista del Napoli

Scrive il Corriere dello Sport con Niccolò Santi.

“La Fiorentina a gennaio dovrà inserire un nuovo centrocampista per ovviare all’assenza di Edoardo Bove. Serve un un giocatore abile in fase di non possesso, il classico incontrista. Tra i nomi più gettonati c’è quello di Michael Folorunsho del Napoli. L’ultimo giorno di mercato il ventiseienne fu a un passo dall’Atalanta, ma l’affare saltò perché Aurelio De Laurentiis pretese una percentuale sulla futura rivendita che i nerazzurri non offrirono“.

“A questo giro però il presidente partenopeo non intende opporre resistenza, ecco perché la strada che porta a Folorunsho sembra molto più facile da percorrere. Il Napoli chiede almeno 10 milioni di euro, quindi una cifra accessibile e che evidentemente la Fiorentina ha messo in conto di spendere per rinforzare una zona del campo così determinante. Il centrocampista sarebbe ben contento di trasferirsi a Firenze per trovare più continuità (finora in azzurro solo 7 presenze)“.

L’asse di mercato tra Napoli e Firenze riguarda anche Martinez Quarta:

“Il Napoli cerca un difensore centrale, e ha messo in lista anche Lucas Martinez Quarta. Non come primo obiettivo, s’intende. Il sogno di Giovanni Manna ha un nome preciso: Danilo. Ma se i partenopei non dovessero riuscire ad aggiudicarsi il brasiliano valuterebbero volentieri il profilo del “Chino”. E chissà che non possa diventare una pedina di scambio nella potenziale operazione per Folorunsho“.

Spinazzola frena Biraghi, l’azzurro non vorrebbe andare via

Sviluppi anche per lo scambio Spinazzola-Biraghi:

“Spinazzola invece mette il freno allo scambio con Biraghi. Ad ora è difficile prevedere la reale fattibilità di quest’ultimo scenario, sta di fatto che i club sono in continuo contatto per aggiornarsi sulle rispettive situazioni. La questione è semplice: il classe ’92 vuole andarsene, e può essere una soluzione conveniente per il Napoli. Che ha messo in conto di cedere Leonardo Spinazzola. C’è un problema, il terzino umbro sta facendo resistenza per rimanere in azzurro. Il rischio di non trovare ugualmente lo spazio che sente di meritare non lo entusiasma“.

