Il fratello di Joe Beauchamp denuncia quanto il calcio può essere brutale (Telegraph)

La storia dell’calciatore, ex stella dell’Oxford, morto suicida dopo una lunga depressione e problemi con l’alcool

Joe Beauchamp è ancora oggi una delle stelle dell’Oxford United, la sua non è stata una carriera felice purtroppo. Nel 1994, spineto anche dai problemi economici del club, si trasferì al West Ham, ma la sua avventura durò solo 58 giorni e fu devastante per il calciatore. «Ho avuto minacce di morte e persone che bussavano alla porta dei miei genitori chiedendomi se vivevo lì alle dieci di sera e cose del genere. È stato davvero scioccante. Questo doveva essere il mio grande passaggio alla Premier League ed è diventato terribilmente acido».

Questa è la sua storia raccontata da suo fratello minore, Luke, al Telegraph, che ha creato una fondazione a nome di Joey per aiutare coloro che combattono la salute mentale e la depressione e per sostenere le loro famiglie.

«Non voleva andare. Aveva appena comprato una casa. Viveva con la sua ragazza. Il denaro non era una motivazione. In tutta onestà non gli è stato offerto molto di più per andare a West Ham. Penso che il West Ham sapesse che lo avrebbero preso comunque poiché Oxford aveva bisogno di vendere».

«Ricordo di essere tornato a casa da scuola ed essere eccitato, pensando: ‘Andremo a Londra!’ E potevo vederlo sul retro della casa di mia madre e mio padre e lui era in lacrime.

Se ne è pentito all’istante. Ma gli hanno detto che se non fosse andato il club sarebbe andato a fondo. Quindi, l’ha fatto per salvare il club e amava l’Oxford United. Non voleva andare al West Ham e questo l’ha capito subito, ovviamente. Gli hanno detto che poteva fare il pendolare su e giù da Oxford, ma non appena è arrivato lì hanno detto di no».

Per Beauchamp quel periodo fu molto pesante e influì tanto sulla sua salute mentale.

«Non aveva l’ambizione di giocare contro tutte le migliori squadre. Era un ragazzo semplice e voleva solo andare al lavoro e poi tornare a casa. Non aveva bisogno delle stelle e delle luci brillanti. Oggi sarebbe ricompensato per la lealtà. Le cose sarebbero andate diversamente se fosse successo? Non lo sapremo mai».

Riuscì a tornare all’Oxford, ma quello fu solo la fine come racconta il fratello: «Aveva un problema con l’alluce. Non c’era osso nell’alluce perché l’Oxford continuava a fargli iniezioni di cortisone e la mia comprensione era che l’osso scompariva. Il club lo ha fatto, ma hanno ottenuto il più possibile da lui e poi gli è stato detto “vai via”».

Era finito a 31 anni. Alla fine Joey ha fatto 428 presenze per Oxford e ha segnato 80 gol, ma questo non si avvicina lontanamente a descrivere quanto fosse una figura importante e amata dai tifosi. Al termine della sua carriera Beauchamp è diventato un giocatore d’azzardo professionista prima di trovare lavoro come bookmaker.

«La cosa peggiore che è successa è che ha vinto 250.000 sterline. Ricordo di essere stato a casa e lui entrava con le tasche piene di contanti. Ha vinto tutto questo, il che è stato fantastico, ma quanto ci ha messo per vincerlo?».

«Molti dei problemi di Joey sono arrivati quando ha iniziato a perdere soldi. Non era molto bravo ad affrontare lecrisi. Lui avrebbe infilato la testa nella sabbia. A volte beveva. La gente dice che era un alcolizzato, non era un alcolizzato».

Ha finito per perdere la casa e questo ha dato inizio ad alcuni episodi di ansia e depressione. «Ricordo che eravamo fuori a Kidlington e sua moglie era lì e lui finì per dirle che tutti i soldi erano spariti. Questo ha portato a discussioni in quanto prendeva in prestito denaro a suo nome e non li restituiva. Lui e sua moglie si sono separati».

Quando si è presentato davanti ai magistrati nel 2009 per ammettere un’accusa di guida in stato di ebbrezza, Beauchamp era disoccupato, prendeva antidepressivi e cercava aiuto psichiatrico. Si sperava che la comparizione in tribunale fosse un punto di svolta.

Ppoi nel 2019 la goccia che fece traboccare tutto, a sua madre fu diagnostica un cancro al pancreas e pochi mesi di vita, Joey scomparve. Finché non lo trovarono sul ciglio della strada e lo portarono in un centro psichiatrico: «Ma Joey era abbastanza bravo a dire le cose giuste e a manipolare. Così è uscito».

Nel 2021 la rottura con la seconda moglie e i problemi con l’alcool peggiorarono. Il fratello spiega di aver più volte cercato di contattare medici e sanitari, ma la risposta era sempre la stessa, era lui a dover chiedere aiuto se ne aveva bisogno. «E questo è il grosso problema: come si fa ad aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato?»

A febbraio del 2022 Beauchamp si tolse la vita

«Poi il 19 febbraio, sabato mattina stavo andando in palestra e gli ho mandato un messaggio dicendo ‘cosa stai facendo oggi?’ Nessuna risposta. Così sono andato da lì, ho aperto la porta e lui era nel corridoio».

Ora Luke ha istituito la Joey Beauchamp Foundation con l’obiettivo di aiutare a garantire che ci sia supporto in situazioni simili e aiutare altri progetti di salute mentale.

«Stiamo parlando anche con le persone giuste per vedere dove possiamo aiutare meglio e questo include la promozione di progetti esistenti. Abbiamo la piattaforma attraverso il nome di Joey per farlo. La mia esperienza su questo non è abbastanza buona. Come aiuti qualcuno che non vuole aiuto? Non so quale sia la risposta. Forse avrei dovuto trascinare qualcuno lì? Ma cosa avrei potuto fare? Dovevamo portarlo da qualche parte, ma era difficile. Avevamo potuto risolvere i suoi problemi. Ci deve essere un processo, un piano in cui a qualcuno viene detto: fai questo, poi questo, poi questo. Abbiamo bisogno di un approccio graduale. Una volta che hai provato tutti, deve essere intensificato. Questo è ciò che deve accadere in modo che non ci sia una chiamata persa o un piccolo aiuto che non viene dato».

