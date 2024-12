Il Benfica ha rifiutato la prima offerta di Giuntoli per Antonio Silva (Di Marzio)

Giuntoli ha presentato una prima offerta: prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 30 milioni. Per il Benfica non basta

La Juventus deve alzare l’offerta presentata al Benfica per Antonio Silva, lo scrive Gianluca Di Marzio. La prima offerta di Giuntoli che, insieme a Motta, ha messo fuori rosa Danilo, è di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Dal club portoghese però è arrivato il secco “no”. Serve uno sforzo economico in più per portare il difensore a Torino.

Il Benfica rifiuta la prima offerta della Juve per Antonio Silva

Scrive Di Marzio:

“I bianconeri spingono per portare Antonio Silva a Torino: il Benfica però fa muro all’offerta della Juventus. Il classe 2003 ha aperto al trasferimento in Italia e sarebbe pronto a lasciare il Benfica. I bianconeri, che hanno deciso di mettere fuori rosa il capitano Danilo, puntano con decisione il difensore portoghese ma per il momento devono registrare il muro alzato dal Benfica. Cristiano Giuntoli ha presentato una prima offerta, ma il club portoghese ha deciso di rifiutarla. La società bianconera ha presentato un’offerta in prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 3o milioni. Il Benfica ha rifiutato la proposta bianconera“.

Danilo non sarà convocato per la Supercoppa in Arabia, lo ha deciso Motta (CorSport)

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Danilo non sarà convocato dalla Juve per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Lo ha deciso Motta. Il difensore è al centro delle trattative di mercato con il Napoli. Scrive il Corriere dello Sport:

“Salvo colpi di scena (vedi qualche infortunio dell’ultimo secondo) Danilo non partirà con la Juventus per la Supercoppa in Arabia. È questa la decisione di Thiago Motta che ha scelto di non convocare il difensore al centro di trattative di mercato, con il Napoli in particolare”.

