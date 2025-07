Wimbledon scoppia di caldo: niente aria condizionata (nemmeno per i reali), sciarpe refrigeranti per i raccattapalle

Allerta meteo su Wimbledon. Acqua, mappatura delle zone d’ombra, ombrelli, scarpe speciali per una temperatura che non è di casa nel torneo più prestigioso del ondo tanto che il primo giorno del torneo, il lunedì, è stato il più caldo in 148 anni di storia. Nonostante ciò, gli organizzatori hanno messo in atto una serie di contromisure straordinarie per proteggere giocatori, staff e spettatori.

Il New York Times racconta che per contrastare la disidratazione, Wimbledon ha aumentato significativamente il numero di stazioni di rifornimento d’acqua, arrivando a oltre 100 per spettatori e personale. Allo staff sono state distribuite 6.700 bottiglie d’acqua ricaricabili, promuovendo un approccio sostenibile all’idratazione. Per offrire sollievo dal sole cocente sono state create aree ombreggiate speciali. Per aiutare i visitatori a orientarsi verso queste zone più fresche, il club ha sviluppato delle “mappe d’ombra”, frutto di uno studio dettagliato sull’ombra proiettata dalle strutture.

Wimbledon e l’emergenza per il caldo record

La salute degli spettatori è una priorità. Durante il match tra Fognini e Alcaraz, lo spagnolo è intervenuto per aiutare un tifoso colpito da malore passandogli la sua borraccia in attesa dell’intervento dei medici. Per gestire eventuali emergenze legate al caldo, è presente un servizio di ambulanza. È stata inoltre allestita una farmacia dove gli spettatori possono acquistare prodotti essenziali come la crema solare. Wimbledon si impegna a tenere tutti informati sui rischi del caldo. Gli avvisi meteo vengono trasmessi su grandi schermi posizionati in tutto il sito e diffusi tramite avvisi di testo e account social ufficiali del torneo, assicurando una capillare diffusione delle informazioni. Anche sui campi da gioco, dove l’esposizione al sole è massima, sono state adottate misure specifiche.

I raccattapalle operano sotto il protocollo “Beau Geste”, che prevede l’uso di sciarpe speciali per coprire il collo e mantenere una temperatura corporea più fresca, un accorgimento ispirato alle divise militari per il caldo. Anche se la “regola del caldo” (che consente una pausa di 10 minuti in caso di condizioni estreme) non è stata attivata il primo giorno, i tennisti utilizzano impacchi di ghiaccio e asciugamani rinfrescanti durante le pause regolari tra i giochi per abbassare la temperatura corporea.

Il dottor Akshay Deoras dell’Università di Reading ha sottolineato la pericolosità delle ondate di calore, esortando a evitare attività all’aperto nelle ore più calde, rimanere idratati ed evitare l’alcol. Nonostante queste contromisure, la sfida per Wimbledon rimane significativa. Le temperature sono previste in aumento, e la struttura stessa, inclusa la Royal Box, non dispone di aria condizionata.