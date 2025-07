Ferrari, Vasseur sponsorizzato da Toto Wolff: «Lasciatelo lavorare. In Italia se vinci sei il migliore, se perdi hai fallito»

Mister Mercedes: «se non fossi in questa squadra, sceglierei lui per ricoprire il mio ruolo». Vasseur è fiducioso: «A Silverstone possiamo fare bene, Hamilton ci tiene a far bene in casa»

La Ferrari sta soffrendo più del dovuto in un 2025 che doveva essere l’anno della svolta. E invece fin qui né Leclerc è riuscito a fare il salto di qualità né Hamilton ha dato quel qualcosa in più che ci si poteva aspettare da uno come lui. Continuano le critiche da parte dei tifosi con molti pronti a chiedere le dimissioni o l’allontanamento da Maranello di Frederic Vasseur. Proprio quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle ultime ore in vista dell’appuntamento di Silverstone del prossimo weekend. Dopo che il Gran Premio in Austria ha visto la “Rossa” andare a podio per la terza volta nelle ultime quattro gare.

Ferrari, Vasseur crede nella rimonta. E Wolff gli fa eco

«Gli aggiornamenti introdotti sulla SF-25 a Spielberg hanno dato buoni risultati come visto in Austria e vogliamo continuare a scalare posizioni su questo slancio positivo per l’appuntamento che ci attende. Dobbiamo curare ogni aspetto del weekend per ottenere una prestazione solida. Questa è la gara che Lewis giocherà in casa, ci terrà a fare particolarmente bene, è motivato. Riceve sempre un grande sostegno qui e non vedo l’ora di essere in pista con tutto il team, l’atmosfera a Silverstone è sempre speciale». Hamilton, infatti, è il pilota che ha il maggior numero di successi su questo circuito, ben nove. E detiene anche il record di pole position.

Nei giorni precedenti a promuovere Vasseur aveva pensato il direttore esecutivo della Mercedes, Toto Wolff, ai media in Austria dopo il Gran Premio dello scorso weekend.

«Sembra che le squadre siano diventate a porte girevoli. Ormai io e Horner siamo gli ultimi dinosauri rimasti. Date tempo a Vasseur, lasciatelo lavorare. Fred è uno dei migliori nel suo ruolo che io conosca, se non fossi in questa squadra sceglierei lui per ricoprire il mio ruolo. Lo rispetto molto. Ha una grande personalità ed è un uomo schietto, bisogna solo dargli fiducia. Gestire un team di Formula 1 è come gestire una Nazionale di calcio. Se vinci sei il migliore, se perdi hai fallito. L’Italia è fatta così ed è comunque fantastica, ma Fred dovrebbe avere la fiducia e il tempo necessari per gestire il tutto. Non troveranno qualcuno migliore di lui».