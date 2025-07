Murray porta la sua tristezza e la sua complessità a teatro: fa il tutto esaurito, al pubblico piace così

Il Telegraph racconta la serata. Non conosce l'arte della retorica. La vergogna per la rabbia in campo, il giorno in cui comprò una Ferrari. Fa capire che allenare Djokovic non gli è piaciuto

Sir Andy Murray sta esplorando una nuova carriera come narratore al New Wimbledon Theatre, con il palco decorato dalle sue vecchie racchette, ognuna con una sua storia come racconta il Telegraph. Murray condivide aneddoti sulla sua carriera, inclusi i momenti di rabbia in campo, momenti che ora ammette con un po’ di vergogna. Il suo passaggio al teatro è un tentativo di capire il suo futuro dopo il tennis, un percorso che si sta rivelando più difficile del previsto. Recentemente ha detto: «Non vado a Wimbledon, non mi piace vedere il tennis da tifoso».

La vergogna di Murray per la rabbia in campo

«Questa», dice, mostrando una racchetta etichettata “Sunday” con una tensione di 56 libbre, «è quella che ho usato per vincere la mia prima finale di Wimbledon.» Fa una smorfia notando una racchetta dal telaio deformato, risultato di uno dei suoi tanti sfoghi. “Rotterdam, 3 marzo 2021”. «Immagino di aver perso quel giorno.» Murray ammette di non essere mai stato un “spacca-racchette”, la sua rabbia era solitamente diretta al suo “paziente” team di supporto, molti dei quali presenti a teatro inclusa sua madre Judy in un palco. «Non è stato bello», riflette mentre sullo schermo viene riprodotta una delle sue memorabili reazioni. «A volte non era nemmeno in vero inglese. Cercavo solo di gestire la situazione e la pressione, ma non nel modo giusto. Non è che ci ripenso e penso che sia stato un ottimo modo di comportarsi. A volte me ne vergogno».

Il suo fan club è presente in forze, apprezza l’opportunità di rivederlo a Wimbledon, seppur in un contesto diverso. Mentre il torneo inizia a poche miglia di distanza, Murray sta cercando di capire la vita dopo il tennis in un teatro edoardiano. «Andy era preoccupato che nessuno sarebbe venuto», dice il presentatore Andrew Cotter. «Anche quando i biglietti sono andati esauriti in 20 minuti, pensava che la gente lo avesse confuso con la reunion degli Oasis.» Il locale è gremito di 1.700 ammiratori, da Billie Jean King a Sir Gareth Southgate, quest’ultimo ripetutamente preso in giro da Cotter. «Nominato cavaliere per i servizi resi alla sconfitta contro l’Italia», scherza Cotter. C’è anche John McEnroe.

Il suo futuro

Scrive il Telegraph;

Pianificare il suo prossimo capitolo è la sfida più ardua per Murray. A 38 anni, l’età di Novak Djokovic, felicemente impegnato nella sua ottava corsa al titolo di Wimbledon, Murray non sa dove sia il suo futuro. Ha allenato Djoko, lo ha aiutato a raggiungere le semifinali degli Australian Open di quest’anno, ma ha dato pochi segnali di aver apprezzato l’esperienza. All’inizio di questo mini-tour di quattro date, ha detto: «Ho pensato che avrei dovuto provare a vedere se mi piaceva – non ne sono sicuro.» E poi: «È meglio che non dica altro perché vedo che gli agenti di Novak sono tra il pubblico.» Ha escluso di fare il commentatore tv. Murray riflette su come si sia congedato dalla sua unica apparizione televisiva sulla Bbc – la vittoria di Rafael Nadal in cinque ore nei quarti di finale di Wimbledon contro Juan Martín del Potro nel 2018 – con le parole: «Beh, è stato orribile.»

Il Telegraph scrive che

si è sottomesso nervosamente a un’inquisizione in stile “This Is Your Life”. Murray non è un narratore naturale, vista la sua malinconia nelle conferenze stampa, ma finisce per ottenere una standing ovation grazie alla sua prontezza a condividere i dettagli meno lusinghieri.

Parla del rapporto con la moglie.

Una delle unioni più solide nel tour, anche data l’insopportabile ansia a cui Murray sottoponeva abitualmente la sua famiglia attraverso le sue epopee di Wimbledon. Quando si sono brevemente lasciati nel 2008, è stato così scosso dall’esperienza che è caduto in un comportamento atipico. «Ho comprato una Ferrari – ricorda. – L’ho chiamata Barry la Ferrari. Pensavo fosse cool, ma non è durata molto. Il primo giorno che l’ho guidata, sono stato fermato dalla polizia perché non avevo pagato l’assicurazione. Me ne sono liberato in un paio di mesi, perché non ero davvero io.”

Murray è brutalmente onesto, così scrive il Telegraph.

Riconosce di essere stato raramente a suo agio con i protocolli dell’All England Club. Dopo il suo secondo trionfo nel 2016, si fermò a un McDonald’s alla rotonda di Wandsworth mentre andava alla cena dei campioni.

Parla del dolore all’anca:

Nel 2017, il primo anno in cui è arrivato a Wimbledon come numero 1 del mondo, capì che la sua anca era rovinata. Aveva così tanto dolore nel riscaldamento prima della sua sconfitta contro Sam Querrey, che ebbe bisogno di prendere una compressa di codeina che lo lasciò stordito. È straziante quando si osserva un filmato di lui del 2018, alle 3 del mattino in uno stadio quasi vuoto a Washington, che singhiozza. Piangeva non per lo sforzo che la sua partita aveva richiesto, ma perché riconosceva che un’altra operazione all’anca non aveva funzionato. Tutto ciò dice molto, nel complesso, sulle qualità che hanno caratterizzato la sua carriera: la fatica, l’impegno, la grinta. E tutto finisce, un po’ inaspettatamente, in uno spettacolo teatrale piuttosto accattivante. Anche mentre si affanna a ristabilire la sua identità, Murray continua a confondere.