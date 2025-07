Eliminato da Wimbledon, Rune vende le sue racchette rotte per beneficenza

In seguito alla sua eliminazione da, il tennista daneseha messo in vendita due racchette usate durente il torneo visibilmente danneggiate. L’idea era quella di donare

Il Daily Mail scrive: «Holger Rune sembra essersi messo nei guai con uno dei suoi sponsor dopo che due delle sue racchette rotte sono apparse nel suo negozio online ufficiale. Rune è stato eliminato al primo turno di Wimbledon, perdendo in cinque set contro il cileno Nicolas Jarry, con il punteggio di 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4. L’ottava testa di serie è stata così uno dei primi grandi nomi a cadere. Sul sito ufficiale Shop Holger Rune, sono comparse in vendita due racchette al prezzo elevato di 7.231 dollari (5.291 sterline). Nonostante fossero praticamente inutilizzabili. “La racchetta rotta di Holger Rune è un oggetto da collezione ultra-esclusivo, usata in partite ufficiali e disponibile in quantità molto limitate”, spiegava la descrizione del prodotto sul sito. “Perché? Perché Holger Rune raramente si lascia sopraffare dalla frustrazione. Ma quando succede, quel momento – e quella racchetta – raccontano una storia”».

Lo sponsor non è d’accordo:

Dominic Hogan prosegue: «Tuttavia, martedì mattina le racchette non erano più in vendita, e nel sito erano rimasti disponibili solo completi da gara e altri accessori di merchandising. Il produttore Babolat ha criticato la decisione di mettere in vendita le racchette rotte. “Non è nostra intenzione promuovere racchette rotte”, avrebbe dichiarato Marion Cornu, dirigente di Babolat, a Clay e Rg Media. “Siamo in contatto con il suo agente. Ovviamente non è nostra intenzione promuovere racchette rotte”, ha aggiunto Cornu durante le celebrazioni per il 150º anniversario di Babolat. “Dobbiamo essere coerenti con i nostri valori, quindi stiamo lavorando a questa questione con i suoi rappresentanti”».