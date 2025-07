Verstappen chiarisce: «Nel 2026 sarò ancora in F1, nessun anno sabbatico». E la Mercedes sogna

Max Verstappen nel 2026 sarà ancora in Formula 1, spazzati via tutti i dubbi su un anno sabbatico. Lo ha annunciato egli stesso, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Gran Premio di Silverstone. Insomma l’olandese ha lasciato intendere che se non sarà con la Red Bull, lo farà con un’altra scuderia. E ciò non fa altro che accendere i sogni della Mercedes che da tempo lo corteggia. A seguire le sue principali parole.

Verstappen ribadisce: nessun anno sabbatico, nel 2026 sarà ancora in F1

«Il mio futuro? Nulla da dire. Al momento non c’è nessuna decisione da comunicare. Ma smentisco categoricamente le voci di un anno sabbatico. La Formula 1 sarà ancora nella mia vita l’anno prossimo, questa è l’unica certezza», taglia corto sull’argomento il quattro volte campione del mondo.

Sempre nella conferenza di presentazione alla prossima gara è intervenuto George Russell, parlando di futuro alla Mercedes e facendo un accenno anche al possibile approdo di Verstappen.

«Non è ancora tempo di pensarci, mi fido di Toto Wolff e spero di continuare alla Mercedes. Non ho parlato con altri team e il mio focus attuale è solo quello di cercare di vincere il Gran Premio qui da padrone di casa. Verstappen in scuderia nel 2026? Ho la scorza dura, non vado indietro alle voci o cosa scrivono i giornali. Penso solo a guidare. Poi ogni due team ha due sedili ed è normale che la dirigenza vorrà prendere le decisioni migliori. Non mi sento offeso e sarò disponibile con il mio compagno, chiunque egli sarà».