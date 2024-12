Genoa-Napoli, le probabili: Juan Jesus al fianco di Rrahmani. Genoa con due novità

Due novità fra i rossoblù rispetto al Milan: Vitinha nel tridente d’attacco e Sabelli titolare. Nel Napoli titolare ancora Neres, Kvara va in panchina

Oggi alle 18 si gioca Genoa-Napoli. Conte in conferenza ha confermato la presenza di Juan Jesus in campo al posto dell’infortunato Buongiorno. La formazione dovrebbe essere completata dagli stessi uomini che hanno giocato contro l’Udinese con Neres al posto di Kvaratskhelia. Il georgiano però è recuperato e Conte lo porterà in panchina. Le probabili formazioni secondo Sky Sport.

Genoa-Napoli, Juan Jesus in difesa con Rrahmani

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira

Dovrebbero essere due le novità fra i rossoblù rispetto all’undici che ha fermato il Milan: Vitinha nel tridente d’attacco con Pinamonti e Zanoli. Sabelli titolare al posto di Vogliacco come esterno destro difensivo e Miretti che scala a centrocampo. L’escluso potrebbe essere Thorsby.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

Kvaratskhelia ha recuperato dall’infortunio ma partirà dalla panchina: c’è ancora Neres in attacco insieme a Politano e a Lukaku.

La conferenza di mister Conte prima di Genoa-Napoli.

Come sostituire Buongiorno?

«La sostituzione è Juan Jesus. Il ragazzo si è sempre allenato bene, ha dato sempre grande disponibilità. Ha dimostrato di essere attaccato al Napoli, è una sostituzione scontata. Stiamo parlando di un centrale sinistro, un calciatore esperto che ha giocato tantissime partite nella sua carriera. Sa di godere della mia fiducia. Lui sapeva che comunque nel caso ci sarebbe stata una defezione, lui comunque sarebbe stata la prima scelta».

