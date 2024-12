Footmercato: Danilo ha detto sì al Napoli, arriverebbe gratis dalla Juventus in estate

Il portale francese scrive che il difensore 33enne ha già parlato con Antonio Conte e sarebbe convinto di vestire la maglia azzurra.

Il giornalista Santi Aouna su Footmercato riporta la decisione di Danilo sul suo futuro; il difensore della Juventus, infatti, avrebbe detto sì al Napoli per il trasferimento.

Danilo ha detto sì al Napoli, arriverebbe in estate

Il portale francese scrive:

Mentre la finestra di mercato invernale si aprirà tra poche settimane, diversi giocatori in scadenza di contratto quest’estate possono già scegliere il loro club per la prossima stagione. Un’arte di cui in Italia l’Inter è maestra e dove il Napoli vuole cimentarsi Infatti, secondo le nostre informazioni, gli azzurri hanno messo gli occhi su Danilo da diverse settimane; il 33enne dovrebbe lasciare la Juventus. Secondo le nostre fonti, l’ex Real Madrid e Manchester City vorrebbe vestire la maglia del Napoli; ha anche dato il suo consenso verbale ad Antonio Conte per unirsi al Napoli la prossima estate a parametro zero.

🚨⚪️⚫️🇧🇷 #SerieA | ❗️Danilo has given initial green light to Napoli. He’s keen on joining the club, accepting the project and already spoke to Antonio Contehttps://t.co/HRbzQlfwms pic.twitter.com/PKzTAx0feu — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 8, 2024

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

La stima della Juventus nei confronti di Raspadori, comunque, è conclamata: l’idea di cui hanno parlato le società, Manna e Giuntoli, sarebbe quella di uno scambio con Danilo. Difensore che piace al Napoli e che tra l’altro è in possesso dei requisiti ritenuti necessari in questa fase. A cominciare dall’esperienza e dalla capacità di accettare la situazione di partenza: Rrahmani e Buongiorno sono la coppia sulla quale sono state fondate le fortune difensive della squadra. L’esperimento-Raspadori in Coppa Italia ha aperto anche un nuovo fronte: saranno valutate opportunità a centrocampo già a gennaio.

ilnapolista © riproduzione riservata