Fonseca conferma l’esonero: «È vero, è la vita, ho fatto quello che potevo». Al Milan va Conceiçao

Fonseca lascia il Milan ottavo in classifica. Esonerato al termine di Milan-Roma 1-1. Sarà sostituito da un altro portoghese

Fonseca conferma l’esonero: «È vero, è la vita, ho fatto quello che potevo». Al Milan Conceiçao.

Fonseca non è più l’allenatore del Milan. È stato esonerato dopo l’1-1 interno contro la Roma. Oggi il Milan è ottavo in classifica con una partita a recuperare. A tredici punti da Napoli e Atalanta, e a sette dalla Lazio che è quarta. Il Milan sarà affidato a Sergio Conceiçao che in passato ha allenato il Porto.

#SerieA | @acmilan, #Fonseca fuori dallo stadio ai microfoni di @SkySport: “Ho parlato con la dirigenza ed è vero, mi hanno esonerato. È la vita, ho fatto quello che potevo” — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 29, 2024

