Il Monza di Bocchetti all’esordio riesce a perdere contro il Parma, Vieira espugna Empoli (2-1)

I risultati delle partite delle 15. Vieira continua sulla scia del secondo tempo contro il Napoli, Bocchetti esordisce e perde al 98esimo

Le gare delle 15 del campionato di Serie A si sono concluse da pochissimi minuti. Un buonissimo Genoa ha espugnato Empoli per 2-1 (ma i padroni di casa hanno sbagliato un rigore ndr), mentre il Parma di Pecchia – con grandissima fatica – ha vinto al 98esimo contro il Monza di Bocchetti, al suo esordio in panchina dopo l’esonero di Nesta. Gli ospiti erano riusciti a pareggiare con un grande assist del figlio di Martins all’85esimo, ma evidentemente il cambio del tecnico non ha azzerato del tutto la negatività – né chiaramente migliorato il tasso tecnico relativamente basso – al punto da evitare di prendere il secondo gol allo scadere.

Serie A, l’Empoli ci prova ma Vieira “continua” il secondo tempo col Napoli

Il Genoa di Vieira ha di nuovo espresso buon calcio, buoni princìpi di gioco e anche cinismo sotto porta. L’Empoli – che pure viene da un’ottima prestazione a Bergamo, pur avendo perso – non è riuscito a pareggiare nonostante il rigore assegnato dall’arbitro (sbagliato da Esposito, che poi ha segnato l’1-2 ndr). Di seguito proprio il video del gol dell’attaccante: un’incornata da numero 9 puro imprendibile per Leali.

⚽️ GOAL: Sebastiano Esposito 's great header for 2-1!

🇮🇹 | Empoli 1-2 Genoapic.twitter.com/xODEZjIYUL — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 28, 2024

Destino diverso è toccato al Monza di Bocchetti, che pure ha tenuto bene il campo a Parma (che continua ad essere una squadra sfilacciata, che gioca “bene” solo per gli esteti) ma ha poi perso clamorosamente al 98esimo, dopo che aveva ben trovato il pareggio su assist del figlio di Martins. L’allenatore subentrato a Nesta non è riuscito nell’impresa di rendere i brianzoli una squadra competitiva, se persino contro un Parma disequilibrato i biancorossi non sono riusciti ad essere granché pericolosi se non nel primo tempo, senza incidere sotto porta pur dominando il gioco. Parma che tra l’altro era andato in vantaggio per un rigore abbastanza assurdo confermato poi dal Var e da La Penna.

⚽️ GOAL: Lautaro Valenti gives the lead to Parma at 98th minutes

🇮🇹 | Parma 2-1 Monzapic.twitter.com/epa7pdV6Rv — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 28, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata