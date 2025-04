Manna e Conte al lavoro in vista del doppio impegno dell’anno prossimo. Anguissa vuole provare una nuova esperienza all’estero

Al Napoli servono almeno 7-8 acquisti. È Ferguson il nome se dovesse partire Anguissa (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport comincia a pensare al Napoli del futuro. Scrive che serviranno almeno 7-8 rinforzi per il doppio impegno Champions-campionato. E che se dovesse partire Anguissa (il calciatore africano gradirebbe un’esperienza all’estero) il candidato numero uno alla sostituzione è lo scozzese Ferguson che gioca nel Bologna e che è rientrato dopo la rottura del legamento.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Il Napoli la prossima estate dovrà finire il lavoro cominciato da Manna e Conte nel giugno 2024: serviranno almeno 7-8 rinforzi per il doppio impegno. E una rosa con 22 titolari. Anche per questo l’interesse per Ferguson è tornato d’attualità, a maggior ragione dopo aver inserito in rosa altre due stelle della nazionale scozzese. Lewis a Napoli troverebbe ad accoglierlo gli amici McTominay e Gilmour, pezzi pregiati del presente e del futuro azzurro.

Il nome di Ferguson, invece, tornerebbe caldo soprattutto in caso di addio in estate di Anguissa. Per il camerunese il Napoli ha esercitato l’opzione del rinnovo biennale, anche se l’idea era di puntare a un nuovo accordo, più lungo e più oneroso. Frank però ha preso tempo, vuole valutare le offerte che gli arriveranno e ha fatto sapere di voler provare una nuova esperienza all’estero. Insomma, nulla di deciso, ma una sua cessione è un’ipotesi da tenere sul tavolo. E allora riecco Ferguson.

A Sky fanno il punto sulla situazione di Conte insieme all’inviato a Castel Volturno Francesco Modugno. Sono diverse le voci di mercato che lo accostano già dalla prossima stagione ad altre squadre, Juve, Milan, Roma. Tuttavia c’è un contratto con De Laurentiis e, si sa, con il presidente del Napoli i contratti sono sacri. Poi a Napoli, e De Laurentiis stesso, lo sanno. Se Conte fa bene attira le attenzioni e arrivano le tentazioni.

Le parole di Modugno a Sky Sport:

«La missione di Conte e’ già compiuta. C’è un contratto e con De Laurentiis i contratti sono questioni serie, è un contratto lungo, per altri due anni che non dovrebbe prevedere clausole o opzioni particolari. Le parti si ritroveranno per ribadire la convergenza di posizioni che sono quelle su cui è nato questo rapporto. Questo è un momento nel quale, anche sulle strategie di mercato, c’è la necessità di vedere che prospettive possano esserci. Napoli è una società solida, ha i soldi di Osimhen da spendere, un po’ dei soldi di Kvara, ci sono i soldi della Champions, i presupposti per fare bene ci sono. Un nuovo centro sportivo dovrebbe nascere, la questione San Paolo è viva. Due personalità forti, che dovranno rivedersi e ribadirsi quella volontà che in questo momento è nei fatti. Conte piace a tutti, ma qui lo sanno. Se fa bene sai che possono arrivare tentazioni».

