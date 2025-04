A Parma dovrebbero andare in panchina Lautaro, Dimarco e Calhanoglu. Thuram sta tirando la carretta e Dumfries è andato a curarsi in Olanda

A Milano sognano il triplete dell’Inter ma dicono che sarà dura per gli infortuni

Il Corriere della Sera ricorda che l’Inter è ancora in corsa per il triplete (campionato, Champions e Coppa Italia) al pari di Psg, Barcellona e Real Madrid. Ma a Milano temono anche gli infortuni, anche se al momento sta decisamente peggio il Bayern Monaco prossimo avversario dei nerazzurri nei quarti di finale di Champions League.

Scrive il Corriere della Sera:

Se l’avvicinamento tedesco (del Bayern, ndr) è martoriato dagli infortuni che hanno fatto fuori la difesa (ma attenzione al baby fenomeno Urbig tra i pali), quello dell’Inter non è rose e fiori. Lautaro e Dimarco domani partiranno in panchina a Parma, come Calhanoglu che ha bisogno di rifiatare. Se l’azzurro è appena rientrato da un mese di stop e ha accusato un leggero affaticamento alla gamba non infortunata, il Toro ha sfruttato la sosta per assorbire il problema muscolare di Bergamo, ma a Monaco non sarà al top, come del resto Thuram, che tira la carretta da settimane. Anche perché Arnautovic, pur prezioso, non ha mai 90’ nelle gambe, Taremi salterà il periodo clou, mentre Correa qualche segnale l’ha dato. Il punto di domanda più pressante riguarda Dumfries, ancora in Olanda. E quando un giocatore sceglie di curarsi in proprio, è una situazione che fa storcere il naso ai club. L’interesse comune è che Dumfries possa tornare il 16 per Inter-bayern. Ma è una corsa contro il tempo.

Cassano: «Il Napoli può vincerle anche tutte fino alla fine, ma l’Inter è troppo più forte»

L’ex calciatore Antonio Cassano commenta a Viva El Futbol la prestazione del Napoli contro il Milan.

«Il Napoli poteva vincere col Milan anche 3 o 4 a zero, ma nel secondo tempo è calato d’intensità. Ma gli azzurri hanno equilibrio, rispetto al Milan che ha giocato l’ultima mezz’ora in maniera casuale, con tutti attaccanti, sembrava la partita del giovedì. Ho visto un Napoli con un grande allenatore e un Milan sconcertante».

Sulla lotta scudetto con l’Inter, Cassano ha dichiarato:

«Per me il Napoli da qui alla fine le vince tutte, ma il campionato è finito. Il Bologna ora ha anche la semifinale di Coppa Italia, comunque il Napoli se la giocherà anche a Bologna. L’Inter ha partite un po’ più complicate, ma per me è troppo più forte delle altre, può giocare anche con una seconda squadra. A meno di clamorosi intoppi, è la super favorita. Ma ripeto, il Napoli può vincerle tutte. Inzaghi mi sta gasando, ha una carica impressionante».

ilnapolista © riproduzione riservata