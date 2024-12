Nesta l’ultimo baluardo dei campioni 2006 fallimentari in panchina: il Monza lo esonera

Il Monza comunicherà ufficialmente l’esonero nelle prossime ore. Fatale l’ultimo posto in Serie A. Il favorito per sostituirlo è Bocchetti.

Alessandro Nesta è l’ultimo baluardo dei campioni 2006 fallimentari in panchina. Dopo Cannavaro, Pirlo e De Rossi, anche lui è stato esonerato, dal Monza. Fatale l’ultimo posto in Serie A e la sconfitta contro la Juventus avvenuta ieri.

Il comunicato ufficiale del club arriverà nel pomeriggio, dopo l’ultimo allenamento svolto dal tecnico stamattina, come riportato dal giornalista Nicolò Schira.

Il favorito a prendere il suo posto, come riportato da Sky Sport, è Bocchetti, ex tecnico dell’Hellas Verona.

L’ex ct Lippi ha difeso i tecnici come Nesta: «Hanno ottenuto ottimi risultati»

Marcello Lippi, l’ex ct della nazionale italiana campione del mondo nel 2006, nel corso di una diretta di Fanast Rft su Discord, ha raccontato un aneddoto risalenti agli anni in cui allenava la Juventus:

«Sì, mi è successo di ricevere offerte da grandi club internazionali. Ma non si dice mai quale squadra fosse. È successo qualcosa quando ero alla Juventus, mi chiamavano un po’ tutte le squadre, alcune importanti avevano chiamato, anche inglesi. Ma quando sei alla Juventus non pensi di andare da nessun’altra parte».

«Sicuramente avendo fatto parte di un gruppo così importante, di una squadra così forte, avevano capito cosa era necessario per raggiungere grandi risultati e che questi non venivano così tanto per grazia ricevuta ma arrivavano soltanto se tutti mettevano a disposizione della squadra le loro grandi qualità».

