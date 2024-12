Lukaku e Kvara, l’attacco, sono i temi cruciali del Napoli non più capolista. Almeno De Laurentiis dovrebbe far valere esperienza e prudenza.

De Laurentiis troppo accondiscente, si parla troppo di mercato (Corbo)

Antonio Corbo su Repubblica Napoli scrive della partita di ieri sera tra Napoli e Lazio.

I cambi sono drastici. Audaci. Ininfluenti. Escono prima Politano per Neres, poi Lobotka e McTominay per Gilmour e Raspadori, più tardi arriva Simeone per rimuovere Lukaku. Ora che la Lazio ha impedito il controsorpasso al Napoli è fatale che tornino a galla con spessore le perplessità cancellate dalle vittorie, pur di misura. Inutile rimettere in discussione la rinuncia velleitaria alla Coppia Italia, va forse riesaminato il momento del Napoli. Il gioco non può fondare tutto il futuro sulla solidità di centrocampo e difesa.

Lukaku e Kvara, l’attacco, sono i temi cruciali del Napoli non più capolista. Non ha giovato l’atteggiamento di un presidente troppo accondiscendente e l’assenza di un direttore sportivo. Si parla troppo di mercato, almeno De Laurentiis dovrebbe far valere esperienza e prudenza.

De Laurentiis: «Conte ha fatto benissimo a schierare quella squadra contro la Lazio»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto telefonicamente alla presentazione del libro di Mimmo Carratelli “Orgoglio napoletano” e ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Lazio-Napoli di Coppa Italia.

Il presidente del Napoli ha commentato la partita di ieri sera precisando che ha condiviso in toto le scelte del proprio allenatore, Antonio Conte. Anzi, ha anche parlato di Lazio-Napoli come di un “super allenamento”.

Ecco le sue parole sulla partita di ieri sera:

«Sapevamo che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio. Ma la scelta del tecnico è stata una scelta che io condivido totalmente. Conte ha fatto benissimo a dare spazio a tutti quanti come se fosse un super allenamento. E’ una lezione di vita sportiva che ha saputo dare alla compagine dei nostri calciatori. Condivido in maniera positiva la sua decisione. Non importa il risultato. Possiamo permetterci di fare delle sperimentazioni come Conte ha fatto con la Lazio».

