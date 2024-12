Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool a gennaio: Napoli in pole per il prestito, ma il nodo è l’ingaggio (Footmercato)

Guadagna circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, il Liverpool dovrebbe coprire necessariamente parte dello stipendio. Anche Inter e Fiorentina sull’ex Juve.

Dopo un inizio di stagione complicato da parte di Federico Chiesa col Liverpool, l’ex Juventus potrebbe già pensare di tornare in Italia attraverso un prestito. Questo è quanto riportato da Footmercato. E il Napoli sarebbe in pole tra le squadre italiane.

Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool in prestito: Napoli in pole

Il portale scrive:

Arne Slot con Chiesa ha rafforzato la sua armata offensiva di grande talento, che già aveva Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo e Darwin Núñez. Per Federico Chiesa, questa prima avventura fuori dall’Italia, dopo Fiorentina e Juventus, è stata un’occasione d’oro per ritrovare il suo livello senza pressioni. Tuttavia, i Reds e la Premier League avrebbero dovuto dargli lo slancio per la sua rinascita, ma finor ha sicuramente trascorso più tempo in tribuna che in campo o in panchina. Chiesa vorrebbe recuperare minutaggio e punterebbe a un prestito quest’inverno, se possibile in Italia.

Diversi club si sono già fatti avanti, tra cui Inter, Napoli in cima alla lista, ma anche la Fiorentina che vorrebbe rimpatriare il loro ex giocatore. Lo stipendio di Federico Chiesa, fissato a circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, è un fattore significativo che ostacola la facilità delle trattative. Perché un club italiano possa permettersi il prestito di Chiesa, il Liverpool dovrà coprire parte dello stipendio.

Un prestito sarebbe percepito favorevolmente anche dal tecnico Arne Slot:

«Penso che quello che ho visto corrisponda a quello che possiamo aspettarci. Se un giocatore è fuori per cinque o sei mesi, non dovresti aspettarti troppo da lui. Ho visto alti e bassi. Ho visto alcuni momenti davvero buoni e alcuni momenti in cui sentivo che poteva fare meglio».

