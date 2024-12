Bove è stato estubato, ha detto “grazie a tutti”

Secondo quanto riporta Ansa, Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha passato una notte tranquilla e questa mattina è stato estubato. Ora è sveglio e lucido e risponde bene alle domande. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo dopo le terribili immagini che ieri pomeriggio, poco dopo le 18, arrivavano dal Franchi.

Come riporta Ansa:

Edoardo Bove ha passato bene la notte e, secondo quanto filtra, è stato estubato. Il calciatore è sveglio, lucido e risponderebbe alle domande, sempre secondo quanto si apprende in merito alle condizioni del calciatore della Fiorentina che ieri ha accusato un malore in campo al Franchi durante la partita con l’Inter.

Secondo quanto riporta Repubblica, “le prime parole dette sono state: «Grazie a tutti»”. Inoltre, il quotidiano conferma che il calciatore della Fiorentina è stato rianimato in ambulanza:

“Il calciatore è stato portato sull’ambulanza in quattro minuti, intanto gli erano già state applicate le placche del defibrillatore, utilizzato poi sul mezzo di soccorso“.

Bove, arresto cardiaco. Aveva una contusione al torace, da stabilire se ci sia correlazione (Repubblica)

Repubblica scrive di Edoardo Bove il calciatore della Fiorentina che ieri è stramazzato al suolo nel corso di Fiorentina-Inter. Per lui si è temuto il peggio. Scrive il quotidiano:

Il referto medico, al momento dell’ingresso in ospedale, parla di un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Tecnicamente, un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Il ragazzo, all’arrivo in pronto soccorso, aveva livelli di potassio basso nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza. Respirava e il cuore batteva. I primi esami a cui è stato sottoposto hanno escluso danni gravi al sistema circolatorio e al cervello. Ed è la buona notizia che chi vuole bene a Edoardo attendeva.

Al momento del ricovero, è stata segnalata anche una contusione al torace. Un colpo, quindi, che Bove avrebbe ricevuto durante la partita o mentre veniva rianimato: la circostanza è da chiarire. E anche qualora la botta al petto fosse confermata, una correlazione con l’arresto cardiaco che lo ha colpito sarebbe tutta da dimostrare.