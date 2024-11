Wanda Nara ha denunciato Icardi per violenza di genere

Wanda Nara avrebbe sporto denuncia “un evento violento” nella sua abitazione. Icardi dovrà presentarsi al tribunale civile numero 106 di Buenos Aires il prossimo 15 novembre

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi per violenza di genere. Lo ha annunciato il programma di América TV “Los Angeles de la Mañana”. “Quello che sentirete è serio. C’è una denuncia contro Mauro Icardi da parte di Wanda Nara“, ha detto il giornalista Ángel Brito. “Non è che fosse stufa, è una cosa grave”.

Wanda Nara avrebbe sporto denuncia per violenza di genere contro Icardi dopo aver incontrato il giocatore del Galatasaray nel suo appartamento, e lì si sarebbe verificato “un evento violento” .

“È andata a trovare le sue figlie – è la versione del programma tv – Era tardi e le figlie e i figli di Wanda dormivano. Wanda e Mauro hanno avuto una forte discussione in cui lui non voleva che lei se ne andasse. E dato che erano in una stanza, l’unico modo di non lasciarti uscire significa intromettersi o nascondere la chiave o altro, e una situazione del genere si è verificata tra loro due. Poi lei ha preso le sue cose, è riuscita a scappare e se n’è andata”.

Secondo il programma, Wanda Nara avrebbe poi tentato di entrare nella sua abitazione per la seconda volta, “le cose le sono sfuggite di mano ed è qui che entra in gioco la denuncia per violenza di genere: una prima classificata come attacco e resistenza all’autorità, la seconda è violenza di genere”.

Al calciatore sarebbero già state le due denunce e dovrà presentarsi al tribunale civile numero 106 di Buenos Aires il prossimo 15 novembre.

