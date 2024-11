Valencia, le testimonianze dei calciatori: «Come un horror, la gente intrappolata. Sembrava una guerra»

The Athletic raccoglie le testimonianze dei calciatori. «I miei genitori mi hanno chiamato e mi hanno detto che era tutto allagato. Non potevano accedere al garage»

Valencia è stata messa in ginocchio dalla terribile alluvione che ha portato alla morte di più di duecento persone. In Spagna si è parlato della possibilità di rinviare le partite di Liga, per molti non si doveva giocare.

Molti calciatori hanno parenti e conoscenti che sono stati colpiti dall’alluvione.

The Athletic ha raccolto le testimonianze della tragedia.

Scrive The Athletic:

Mentre la Spagna continua ad affrontare le tragiche conseguenze delle terribili inondazioni di questa settimana a Valencia e in altre regioni, molti nel mondo del calcio si chiedono se il gioco abbia fatto abbastanza per aiutare coloro che sono stati più colpiti.

Sabato è stata confermata la morte di oltre 200 persone, mentre altre centinaia risultano ancora disperse dopo che martedì e mercoledì scorsi, in meno di 24 ore, sulle città e sui paesi più colpiti è caduta una quantità di pioggia pari a quella di un anno.

Tra le vittime delle inondazioni c’è Jose Castillejo, 28 anni, che da ragazzo ha frequentato l’Academy del Valencia e poi ha giocato a centrocampo per le squadre locali Paterna, Eldense, Bunol, Recambios Colon, Roda, Torre Levante e Vilamarxant.

Valencia, le famiglie dei calciatori colpite dalla tragedia

Molti giocatori attuali ed ex giocatori di squadre professionistiche di primo piano avevano anche dei familiari che sono stati gravemente colpiti dalla tragedia.

Negli ultimi giorni anche molte altre figure del calcio spagnolo hanno parlato di quello che hanno passato. L’ex difensore del Valencia Juan Sanchez è originario del sobborgo di Aldaya, a sei miglia dal centro della città e tra le zone più colpite dalle inondazioni.

«I miei genitori vivono ad Aldaya e non hanno né acqua né elettricità», ha detto Sanchez ai media locali venerdì. «Stanno bene, vivono al terzo piano, ma devo andare ogni giorno ad aiutarli».

«Le persone al piano terra hanno sofferto terribilmente. Un canale di drenaggio è straripato completamente. Molti vicini hanno perso le loro attività, le loro auto. Conosciamo persone che hanno perso i loro familiari. È come un film dell’orrore. Una cosa è vederlo in televisione, ma vederlo in carne e ossa è terribile. Ci vorrà molto tempo. La gente era intrappolata nei garage, sembrava una guerra. È una tragedia senza precedenti». L’attuale difensore del Valencia Yarek Gasiorowski ha parlato ai media del suo club delle esperienze vissute nella sua città natale, Polinya de Xuquer, a un’ora di macchina a sud della città di Valencia.

«Sono tornato a casa dall’allenamento e c’erano molte persone che venivano al fiume per vedere la situazione», ha detto il 19enne. «Il fiume si stava riempiendo e verso le 5 del mattino l’acqua ha iniziato a riversarsi sulle strade e ci sono stati molti allagamenti. L’acqua è entrata nelle case, nei garage, era tutto allagato».

«Si vedeva la tensione per le strade, si sentiva molta gente che correva a casa, ma la mia famiglia stava bene. Le città vicine sono state colpite in maniera peggiore, le uscite dell’autostrada erano bloccate. Si vedono le persone in difficoltà, è un disastro. Dobbiamo tutti unirci per dare una mano».

Un altro giovane difensore del Valencia, Cesar Tarrega, 22 anni, viene dalla vicina Aldaia.

«I miei genitori mi hanno chiamato alle 22.30 (di martedì) e mi hanno detto che era tutto allagato», ha raccontato Tarrega. «Vivono al terzo piano, ma il garage dove erano parcheggiate le loro auto era completamente allagato, non potevano accedervi».

«Ho visto i video dell’alluvione che arrivava in un attimo, con auto in mezzo alla strada, persone morte… Un disastro. Le cose materiali sono secondarie, ciò che conta sono le vite umane. È molto dura, molte persone sono state colpite in diverse zone, persone che conosciamo, membri della famiglia che hanno avuto un brutto momento, ma per fortuna la maggior parte sta bene».

