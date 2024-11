Upamecano difende Mbappé: “C’è poca riconoscenza per lui”

“Non sono preoccupato per Mbappé. Spero di rivederlo presto con noi”, ha riferito il difensore del Bayern

Dayot Upamecano, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale francese ha parlato in conferenza. Tra i tanti temi toccati, anche il periodo difficile che sta vivendo Kylian Mbappé, non solo in Nazionale. Secondo lui, il bomber soprannominato da molti Tartaruga Ninja, non sarebbe trattato nel modo giusto, ovvero mancherebbe verso di Kylian la riconoscenza per quanto fatto finora. Il suo desiderio è quello di vederlo tornare presto nel team e con la fascia al braccio.

Dayot Upamecano chiede gratitudine per Mbappé

Upamecano, ha detto ai giornalisti che spera di riconquistare il suo posto da titolare dopo l’infortunio di ottobre.

“Ha difeso ‘il suo amico’, e si è soffermato sul concetto che tutti hanno, a quanto pare, dimenticato il contributo del suo capitano alla selezione“.

Quest’anno ha un nuovo allenatore al Bayern, Vincent Kompany, in passato un riferimento nella sua posizione. Ecco il suo contributo per Dayot Upamecano: “Sta andando molto bene con il mio allenatore al Bayern. Sono molto contento, mi sta facendo progredire. Gli sono molto grato. Rispetto alla scorsa stagione ho fatto molti progressi. Mi dà un sacco di video e analisi. Mi aiuta molto e lo vediamo in campo“.

Ancora su Kylian Mbappé e il suo inizio di stagione preoccupante a detta di molti, ha riferito: “No non sono preoccupato. Non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto per la Francia. Ci manca un po’ di gratitudine nei suoi confronti. È il nostro capitano. Ho detto all’inizio della stagione che c’erano molte partite e che siamo esseri umani. L’aspetto mentale conta molto per noi calciatori. Non entrerò nei dettagli. Spero di rivederlo presto, è molto importante per noi. È un grande giocatore, anche un amico. So di cosa è capace. Come ho detto, spero che torni e si riprenda la fascia da braccio“.

Leggi anche: “Neanche lui è un robot”, raccontano amici e parenti di Mbappé (L’Équipe)

Upamecano su Israele: “Amo la pace e capisco chi non verrà allo Stade France”

Giovedì sera, la Francia affronta Israele, e chi ha posto la domanda a chiesto se dovessero giocare questa partita o rimandarla. Ecco la risposta di Upamecano: “Non lo so. Sono qui solo per giocare. Fin da quando ero un bambino amo giocare a calcio. Amo la pace, spero che un giorno la troveremo, in ogni paese“. Saranno previste allo Stade de France appena 20mila persone. Dayot ha provato a spiegare il basso numero di spettatori: “Capisco che la gente non voglia venire“.

A proposito del calendario, dei calciatori che giocano troppo, e della proposta di sciopero ha detto: «È un argomento di cui dobbiamo parlare tra di noi. Per me, ci sono troppe partite e spero che un giorno lo capiranno».

ilnapolista © riproduzione riservata