Un pacco di nome Mbappé: L’Equipe gli dà 2, Marca: non è neanche l’ombra del calciatore di prima

Dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno: il coro è unanime. Contro il Liverpool ha perso 15 palloni, dribbling, duelli aerei e ha sbagliato un rigore.

Il Real Madrid perde 2-0 contro il Liverpool in Champions; Kylian Mbappé sbaglia un rigore e continua il suo momento di crisi con il club, ma non solo. Che si sia rivelato un pacco per i blancos?

Continua la crisi di Mbappé, inesistente contro il Liverpool

Le Parisien stamani scrive le statistiche del match giocato dall’attaccante:

Kylian Mbappé non ha ancora rimesso la testa al posto giusto. In Champions ha vissuto un vero incubo, ha perso 15 palloni, diversi dribbling, duelli aerei e ha persino fallito un rigore. Al 32esimo l’immagine simbolo della sua gara: è finito persino a testa in giù sul prato di Anfield, dopo essersi fatto rubare palla in velocità dal giovane Bradley. L’unica svolta poteva essere rappresentata dal rigore assegnato, ma lo ha sbagliato e poteva rimettere in piedi la gara.

L’Equipe dà voto 2 alla prestazione del francese:

In assenza di Vinicius, Mbappé ha sofferto del confronto e non è ancora stato in grado di assumere il ruolo di leader dell’attacco madrileno che spettava a lui. Una serata da dimenticare in fretta. Incapace di creare pericoli, la sua mancanza di fiducia è lampante e dannosa per davvero.

E proprio di mancanza di fiducia scrivono gli spagnoli di Marca:

Possiamo speculare sui motivi, cercare di capire se sono dovuti a situazioni extra-sportive o no, ma Kylian Mbappé oggi non è nemmeno l’ombra del giocatore che è stato negli ultimi anni. La mancanza di fiducia d cui sta soffrendo lo sta divorando fino a diventare un calciatore irriconoscibile. Ad Anfield giocava nella sua posizione preferita per l’assenza di Vinicius, così da poter godere degli spazi per fare la differenza. Beh, niente di niente.

Anche i tedeschi della Bild non perdonano la sua prestazione:

Continua la crisi della superstar Mbappé. Dopo l’ultima sosta nazionale saltata e i due match di Nations League, ora ha persino sbagliato un rigore.

Il quotidiano El Pais non fa troppi giri di parole e titola un articolo dell’edizione odierna: Il Real Madrid ha un problema e si chiama Kylian Mbappé.

