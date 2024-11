Il capriccio di Florentino Perez si sta rivelando un boomerang diabolico. A Liverpool ha sbagliato anche un rigore

Mbappé è una sciagura per il Real Madrid che ora rischia la clamorosa eliminazione dalla Champions.

Ha perso 2-0 a Liverpool e ora è 24esimo in classifica, vale a dire l’ultimo posto utile per i playoff. Il Liverpool ha giocato meglio. Ma il Madrid ha un problema enorme, ha una crisi di nome Mbappè. Il francese è un fantasma. Stasera ha giocato al posto di Vinicius infortunato. Oggi tra i due c’è un abisso. Vinicius è decisivo, incide. Ha pure sbagliato un rigore sull’1-0.

Il francese è impalpabile, vaga per il campo. Non entra mai in partita. Anche quando il Real va in profondità, lui appare come un estraneo. Sembra provenire da un altro pianeta. Il capriccio di Florentino Perez ha rovinato una macchina che non definiamo perfetta ma sicuramente molto efficiente. Ora il Real rischia la clamorosa eliminazione. La prossima partita di Champions sarà a Bergamo contro l’Atalanta, ancora senza Vinicius. Ancelotti dovrà trovare una soluzione. E ahilui dovrà trovarla con Mbappè.

A Liverpool lezioni di come non si calciano i rigori: maestri Mbappé e Salah – VIDEO

A Liverpool partita pessima del Real Madrid, almeno fino al 76′. La squadra di Carlo Ancelotti sta perdendo 2-0 ad Anfield. Prima del secondo gol di Gakpo (l’1-0 firmato da Mac Allister), il Real ha avuto l’opportunità di pareggiare su rigore. Ma un evanescente Mbappé sbaglia dagli 11 metri. Una partita orribile del francese.

Dopo Mbappé tocca a Salah. L’egiziano ha la possibilità di portare il Liverpool sul 2-0. Si presenta sul dischetto di fronta a Courtois e tira di collo pieno. Il portiere del Real va a sinistra, il pallone a destra. Troppo a destra, oltre il palo. Poi ci pensa Gakpo al 76′ ha segnare il 2-0.

Il rigore sbagliato di Mbappé, video dal profilo X di Fabrizio Romano:

