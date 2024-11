Mbappé è il guaio del Real Madrid: i tifosi erano terrorizzati per il suo rigore (El País)

Sbaglia tutto. Non corre quando il Madrid attacca, perde palloni delicati, e’ abulico. E’ il vero problema del Real

Il Real Madrid ha un problema che si chiama Kylian Mbappé. Questo il titolo del Pais nell’edizione odierna per descrivere il match del francese contro il Liverpool, dove i blancos si sono visti nuovamente sconfitti in Champions, 2-0.

Il problema del Real Madrid è Mbappé

Il quotidiano scrive:

L’ultimo mese di Mbappé nel calcio d’élite non ha senso, al punto che quando è stato il suo turno di tirare il rigore nel secondo tempo, non c’era gioia a Madrid ma terrore. Smette di correre quando il campo davanti è ancora libero, pasticcia, sta costantemente in fuorigioco. Ciò che l’erede naturale di Messi e Ronaldo ha fatto nelle ultime partite, è inspiegabile. Mancanza di fiducia, mancanza di fortuna, solo mancanza. Il Real stava anche subendo un gol perché lui aveva portato troppo palla e l’ha poi persa ingenuamente nell’area avversaria. Al 100% entrambi, Mbappé è un gradino sopra Vinicius, ma oggi Vinicius è essenziale per il Madrid, decisivo nelle partite più importanti.

Ha iniziato il secondo tempo regalando la palla al Liverpool in campo aperto dopo un passaggio sbagliato. Ha sbagliato un rigore, poi il Liverpool ha respinto un suo tiro potente. Da ora in poi o eccellerà per tutta questa stagione, o sprofonderà in un’irrilevanza che sarà un problema ancora più grande per il Real. La squadra, zeppa di infortunati, sta ora affrontando una situazione senza precedenti in Champions League. La grande stella che aveva dominato il calcio mondiale, è venuto a risolvere i pochi problemi che c’erano nella squadra e ora invece minaccia di diventare lui il grosso problema.

