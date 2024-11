Sky, Lukaku si è allenato regolarmente, contro la Roma ci sarà

L’assenza nella gara contro Israele aveva preoccupato l’ambiente Napoli, soprattuto dopo che il ct Tedesco aveva motivato la sua assenza con un’infiammazione al ginocchio.

L’assenza di Lukaku nell’ultima partita del Belgio contro Israele, aveva preoccupato l’ambiente Napoli, soprattuto dopo che il ct Tedesco aveva motivato la sua assenza con un’infiammazione al ginocchio.

Nel corso di Sky Sport 24, l’inviato a Castel Volturno Francesco Modugno ha riferito le ultime dal centro sportivo del Napoli:

«Oggi a Castel Volturno c’era Romelu Lukaku, così come da tabella, una sola partita col Belgio. Si era sollevata quella questione relativa a quel ginocchio cronicamente infiammato, ma oggi si è allenato regolarmente e sarà in campo con la Roma.

Pian piano si riaggregheranno tutti gli altri, toccherà a Lobotka, che sarà in campo con la Roma dal 1’, completamente recuperato. Fino ad Olivera, che arriverà qui soltanto nella giornata di venerdì, e quindi la candidatura dell’ex giallorosso Spinazzola per la sfida con la Roma è da tenere fortemente in considerazione».

