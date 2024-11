Tedesco: «Non avrebbe potuto giocare, non c’era nulla di concordato». Il ct nega il patto per fargli giocare una sola partita in Nazionale

«Lukaku ha un’infiammazione al ginocchio. Dovrà fare un’iniezione». Il ct del Belgio smentisce l’accordo

Repubblica Napoli riporta le parole di Domenico Tedesco ct del Belgio che smentisce l’accordo con Lukaku per fargli disputare una sola partita di Nations League, quella contro l’Italia, e di conseguenza consentirgli anzitempo di rientrare a Napoli saltando il match con Israele.

Repubblica Napoli scrive.

Romelu Lukaku non disputerà stasera la seconda partita del Belgio che affronterà Israele sul neutro di Budapest. Le prime notizie – provenienti dalla stampa belga – parlavano di un accordo con il ct Domenico Tedesco di giocare una sola gara (quella con l’Italia) e non quella successiva. Il commissario tecnico ha precisato nella conferenza stampa di ieri sera di aver rinunciato a Lukaku “per un’infiammazione al ginocchio. Dovrà fare un’iniezione nei prossimi giorni e quindi non avrebbe comunque potuto giocare. Non c’era nulla di previsto”. La situazione non cambia il piano di rientro: Big Rom sarebbe stato comunque a disposizione di Conte martedì, alla ripresa degli allenamenti, al Training Center di Castel Volturno, dove saranno valutate le sue condizioni.

Lukaku e il patto con Tedesco: solo una partita con il Belgio e poi ritorno a Napoli (ieri)

Scriveva ieri il giornalista di Rmc Sport Sacha Tovalieri su X:

“Romelu Lukaku non dovrebbe essere presente contro Israele domenica. Il “patto di una partita” che ha fatto con Domenico Tedesco prevedeva di giocare solo una partita, quella contro la Squadra Azzurra, con il permesso di tornare in Italia in seguito“.

🇧🇪🚨 EXCL. Romelu #Lukaku is not expected to be present against Israel this Sunday. The “one-game deal” he made with Domenico Tedesco involved playing just one match, the one against the Squadra Azzurra, with permission to return to Italy afterward. #BELITA #DiablesRouges pic.twitter.com/SLkb2Of4rY — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 16, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata