Lukaku e il patto con Tedesco: solo una partita con il Belgio e poi ritorno a Napoli

Lo rende noto il giornalista di Rmc Sport Sacha Tavolieri. Il belga dovrebbe quindi saltare la partita di domani contro Israele

Sacha Tavolieri, corrispondente sul calcio belga e sulla nazionale belga per Rmc Sport, annuncia che Lukaku non prenderà parte alla partita di domani contro Israele. La scelta di Tedesco, secondo quanto scrive il giornalista, rientra in un patto con il giocatore. Lukaku ha infatti ha chiesto al suo ct di giocare una sola partita per la Nazionale così da poter rientrare prima a Napoli e mettersi subito a lavora per la partita di campionato contro la Roma.

Lukaku già di ritorno verso Napoli

Scrive il giornalista di Rmc Sport su X:

“Romelu Lukaku non dovrebbe essere presente contro Israele domenica. Il “patto di una partita” che ha fatto con Domenico Tedesco prevedeva di giocare solo una partita, quella contro la Squadra Azzurra, con il permesso di tornare in Italia in seguito“.

🇧🇪🚨 EXCL. Romelu #Lukaku is not expected to be present against Israel this Sunday. The “one-game deal” he made with Domenico Tedesco involved playing just one match, the one against the Squadra Azzurra, with permission to return to Italy afterward. #BELITA #DiablesRouges pic.twitter.com/SLkb2Of4rY — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) November 16, 2024

Belgio-Italia: Di Lorenzo “sicuro in difesa e fulminante in attacco”, Buongiorno “come uno stopper vecchia maniera”

Ieri sera Belgio-Italia, vinta 1-0 dagli uomini di Spalletti. In campo anche Di Lorenzo e Buongiorno contro il compagno di squadra nel club Lukaku. Vincono i difensori. Di Lorenzo sulla fascia fa la doppia fase con ottimi risultati. Suo l’assist del gol di Tonali. Buongiorno insuperabile, si mette in tasca Lukaku come uno stopper vecchia maniera. I voti dei quotidiani di questa mattina.

I voti di Di Lorenzo e Buongiorno contro il Belgio

Spalletti: «Con Lukaku ogni palla diventa giocabile, fondamentali le marcature preventive su di lui»

Alla vigilia di Belgio-Italia, il ct dell’Italia Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa il prossimo impegno degli azzurri in Nations League. Le sue parole riproposte dal Corriere dello Sport.

Spalletti passa a parlare del Belgio:

«Il Belgio ha tantissimi campioni tra cui scegliere e che giocano in club importanti. Non importa se manca qualcuno, sarà sempre fortissima. Lukaku è un calciatore particolarmente forte e sarà un’insidia da cui difenderci in maniera corretta. Dobbiamo abituarci a giocare contro calciatori top e avere lo stesso atteggiamento».

Su Lukaku dice:

«Per sfruttare le caratteristiche di Lukaku, cercheranno di metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, con cross dal fondo o con palle addosso, creando lo scarico. Ogni palla diventa giocabile con lui, quindi sarà fondamentale avere le preventive su di lui, perché sarà la parte più difficile per noi, soprattutto quando attaccheremo. Bisogna farci attenzione».

ilnapolista © riproduzione riservata