Sinner evita Alcaraz: all’Atp Finals è nel girone con Medvedev, Fritz e De Minaur

Lo spagnolo finisce nel gruppo di Zverev. Contro Fritz sarà il remake della finale degli Us Open 2024.

All’Atp Finals di Torino, che si svolgerà dal 10 al 17 novembre, a rappresentare l’Italia ci sarà Jannik Sinner.

Atp Finals, il girone di Sinner

Nella fase a gironi, il numero 1 al mondo dovrà affrontare nel gruppo “Ilie Nastase” Daniil Medvedev, Taylor Fritz (incrociato nella finale degli Us Open 2024) e Alex De Minaur. Rispettivamente i numeri 4, 5 e 7 del mondo.

Evitato, dunque, l’incrocio (per il momento) con Carlos Alcaraz, che finisce nel gruppo di Zverev, Ruud e Rublev.

Nel doppio, invece, Bolelli e Vavassori saranno nel girone “Bob Bryan Group” con Arevalo/Pavic, Bopanna/Ebden e Krawietz/Puetz.

Ecco alcune delle risposte a La Stampa.

«Lavoro tantissimo per migliorare. Il colpo che mi dà più soddisfazione perché l’ho migliorato? Forse il servizio, anche se non è costante quanto vorrei. Ci abbiamo lavorato tanto, due anni, ho fatto progressi. La preparazione si baserà molto anche sul servizio per l’anno prossimo. Magari qualcosa cambierò».

«L’equilibrio non lo costruisci. Questo è il mio modo di essere. Sono calmo. Certo, in campo quando sbagli devi capire perché hai fatto un errore e come risolvere la questione. Altri ad esempio hanno bisogno di urlare, devono buttare fuori energia per ritrovare se stessi».

Fuori dal campo non si sente una rockstar.

«Ma uno semplice, come vi vedete. I miei giorni non sono nulla di che, mi alleno tanto».

