Atp Finals, il vincitore (senza sconfitte) guadagnerà più di 5 milioni (CorSport)

Precisamente 5.261.904 milioni di euro, con sconfitte nella fase a gironi è poco più di 2 milioni. Si parte da un minimo di €356.823mila euro.

Gli otto migliori giocatori di tennis della stagione sono pronti a sfidarsi alle Atp Finals di Torino dal 10 al 17 novembre. Tra questi, il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Ma anche Alcaraz, De Minaur, Rublev, Zverev, Medvedev, Ruud e Fritz.

Atp Finals, chi vince senza sconfitte guadagna più di 5 milioni

L’ingaggio complessivo del torneo è pari a 14 milioni di euro, come riporta il Corriere dello Sport.

Il successo da imbattuto potrebbe portare nelle casse del vincitore una cifra incredibile di oltre 5 milioni di euro.

Il premio da partecipante è di € 356.823 . Per ogni partita vinta nel girone guadagni € 427.433 . Una vittoria in semifinale darebbe €1.211.043 , mentre il successo finale €2.411.737 . Se si vince il torneo senza sconfitte, la somma è pari a più di 5 milioni, precisamente €5.261.904 .

Ecco alcune delle rispostea La Stampa.

«Lavoro tantissimo per migliorare. Il colpo che mi dà più soddisfazione perché l’ho migliorato? Forse il servizio, anche se non è costante quanto vorrei. Ci abbiamo lavorato tanto, due anni, ho fatto progressi. La preparazione si baserà molto anche sul servizio per l’anno prossimo. Magari qualcosa cambierò».

«L’equilibrio non lo costruisci. Questo è il mio modo di essere. Sono calmo. Certo, in campo quando sbagli devi capire perché hai fatto un errore e come risolvere la questione. Altri ad esempio hanno bisogno di urlare, devono buttare fuori energia per ritrovare se stessi».

«Nella mia testa io ho chiaro il concetto di non buttare via energie inutili che mi possono servire durante il punto successivo. Per farlo devo essere lucido».

Fuori dal campo non si sente una rockstar.

«Ma uno semplice, come vi vedete. I miei giorni non sono nulla di che, mi alleno tanto».

