Ranieri ha già trasformato la Roma ma Hummels resta un punto interrogativo

Ottima partita, 2-2 col Tottenham. Neanche il gol salva il tedesco da una prestazione horror. I giornali si chiedono se sia il caso di affidarsi ancora a lui.

Tottenham-Roma una partita bella, combattuta. Un pareggio per 2-2 che però vale di più per la Roma. Dal CorSera e dalla Gazzetta piovono elogi per Ranieri e la sua squadra. Finalmente i giallorossi reagiscono ai contraccolpi della partita. E ieri sera il primo arriva dopo un minuto di gioco. Rigore causato da Hummels. Il tedesco inizia nel peggiore dei modi la serata, poi si riscatta al 90′ per il gol del 2-2. I quotidiani critici su di lui.

Ranieri l’ha già trasformato in una squadra che lotta, dubbi su Hummels

Ecco cosa scrive il CorSera:

“Tottenham-roma è la storia quella di Mats Hummels, campione del mondo con la Germania nel 2014, che sembrava a fine corsa dopo essere stato confinato fisso in panchina da Juric. Ranieri gli ha ridato fiducia — come ieri a Paredes — anche se le prime giocate del tedesco sono state disastrose: autogol a Firenze, errore sul gol di Lukaku a Napoli, rigore concesso dopo 90 secondi (ma c’è voluta la Var) ieri contro il Tottenham. Il peggiore in campo, insomma. Però è stato lui, nel recupero, a segnare il 2-2 che la Roma si è meritata con il coraggio con cui ha affrontato una squadra che aveva appena battuto 4-0 il City a Manchester. La Roma è andata due volte in svantaggio e due volte ha recuperato, un segnale importante per ritrovare l’autostima. La qualificazione ai playoff resta difficile — Sporting Braga in casa, AZ Alkmaar in trasferta e Eintracht Francoforte per chiudere ancora all’olimpico — ma l’arrivo di Ranieri ha già trasformato la Roma in una squadra che lotta“.

Il parere della Gazzetta:

“Se il malato non è ancora uscito dalla terapia intensiva, di certo ora inizia a respirare molto meglio. Non fosse altro perché ieri la Roma ha giocato alla pari con un avversario forte come il Tottenahm (2-2), tenendo in vita la speranza di qualficiazione ma soprattuto dando evidenti segnali di ripresa. Quel che è piaciuto davvero dei giallorossi è vedere come abbiano mantenuto equilibrio e personalità anche nella ripresa“.

Il quotidiano sportivo però mostra dei dubbi su Hummels:

“Adesso, però, Ranieri deve capire come e quanto insistere su Hummels. Il tedesco è apparso in difficoltà, lento e fuori giri“.

