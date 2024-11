Hummels colpisce ancora, regala il rigore al Tottenham. Ndicka aggiusta il risultato: 1-1

Il difensore tedesco sta vivendo un incubo a Roma. Causa il rigore al primo minuto di gioco. Ancora risuonano le parole di Ranieri: «Hummels? Perché non deve giocare? Vediamo»

Nemmeno il tempo di dare le prime indicazione che Ranieri si trova già sotto 1-0 a Londra. Il Tottenham ha segnato dopo appena due minuti grazie al rigore trasformato da Son. E siccome la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, a causare il rigore è stato proprio quel Mats Hummels tanto vituperato da Juric e che a Roma sta vivendo un incubo ad occhi aperti.

Mats Hummels 🇩🇪 a joué 3 matchs cette saison : ⏱️ 23 minutes contre la Fiorentina : CSC ❌

⏱️ 45 min contre Naples

⏱️ 5 min contre Tottenham : penalty concédé ❌ https://t.co/YICWkZEQSr pic.twitter.com/0mO378Ay0B — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 28, 2024

Povero Ranieri che una chance all’ex campione del mondo tedesco e finalista di Champions League gliel’ha concesse. Pure più di una. A Napoli, dopo pochi minuti dal suo ingresso combina la frittata. Non copre bene su Lukaku, si fa anticipare provocando (con la complicità di Angelino) il gol dell’1-0. (Senza contare l’autorete a Firenze quando c’era ancora Juric in panchina).

Ranieri deve aver pensato che la secondo è sempre la volta buona. Deve averlo spronato “Dai Mats! Comanda sta difesa, fai vedere a Mancini e Ndicka come si difende“. Il sospetto è che il tedesco non abbia ancora dimestichezza con la lingua italiana, stesso problema del ds Ghisolfi. Deve aver capito “fagli vedere come NON si difende“. E lui l’ha preso alla lettera.

A Londra, pronti via, anticipo mancato a calcetto su Sarr. Ai tempi del Var questo è rigore netto. Ancora risuonano le parole di Ranieri alla prima conferenza a Roma, giusto qualche giorno fa (mica mesi):

«Hummels? Mi sono andato a vedere un po’ di partite e mi sono visto la finale con il Real. Perché non deve giocare? Vediamo»

