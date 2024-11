Quella di Mbappé è una crisi di mezza età, porta sulle spalle un peso inimmaginabile (L’Equipe)

“Cerca sollievo mentale, molto più che sollievo atletico, anche se ciò significa offuscare la sua immagine”

Kylian Mbappé ai margini della nazionale francese è ovviamente la copertina di tutti i giornali sportivi non solo francesi. “Non è il destino che avevamo immaginato per lui”, scrive L’Equipe. “C’è quello che sappiamo, poco, quello che crediamo di sapere e quello che intuiamo, molto, in questa parentesi inedita per un capitano della squadra francese”.,

“Cerca sollievo mentale, molto più che sollievo atletico , anche se ciò significa offuscare la sua immagine, condizionata dal susseguirsi degli eventi e delle sue performance, settimana dopo settimana”.

Questa è cronaca di una crisi quasi impronosticabile. Di uno che “sta portando sulle spalle un peso che pochi campioni francesi avranno dovuto sopportare”. “Non ha saputo parlare al momento giusto, né trovare le parole giuste, lasciando che gli altri parlino per lui, non rispondendo né sul campo né nella vita reale”.

Restiamo al rimprovero e all’indignazione, con l’insufficiente coinvolgimento di un capitano della nazionale, con la sua riluttanza a essere leader in ogni circostanza e con questo modo di eludere gli obblighi”, scrive ancora il giornale francese. “Ma non possiamo voler aumentare la consapevolezza sulla salute mentale degli atleti e perdere interesse per questi tormenti, intensificati dalle conseguenze del suo viaggio a Stoccolma”.

“Al di là delle sue questioni private, purché tali rimangano, assomiglia a una crisi di metà carriera, la crisi di mezza età dei calciatori, quando si accorgono del tempo che passa, del tempo rimasto e dello stato dei loro sogni”.

ilnapolista © riproduzione riservata