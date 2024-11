Il nigeriano ha già detto di voler restare l’intera stagione al Galatasaray. A giugno 2025 avrà una nuova clausola. Adl rifiutò 130 milioni del Psg

Osimhen il rimpianto di De Laurentiis, in estate varrà 75 milioni (altro che duecentino) – Gazzetta

Così scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

Il «duecentino» ormai è evaporato tra le brume d’un mercato perfido ma nel «caveau» virtuale, laddove va custodito un tesoretto, resta comunque qualcosa che può definirsi come l’oro di Napoli: adagiato nella vetrina del Galatasaray, nel giorno in cui bisognerà seriamente calarsi la maschera e scegliere un futuro, Victor Osimhen, l’uomo dei sogni vissuti, lascerà una somma mica per tutti, come può rappresentarla la clausola da 75 milioni di euro, prenderla o lasciarlo.

Osimhen e i 130 milioni del Psg rifiutati da De Laurentiis

Sua Maestà, il capocannoniere dello scudetto (26 gol, davanti a Lautaro Martinez), resta un top player, lo sta dimostrando anche in Turchia (9 partite, 8 reti tra campionato ed Europa League e pure 4 assist per non farsi mancare nulla), non si ossida e dunque non si svaluta, ha un suo appeal internazionale che resiste, è una forza della natura, fa reparto da solo, gioca per sé e per la squadra e tra un po’ finirà per diventare tormento o estasi, dipenderà dal vento.

Eventualmente nella finestra del mercato di gennaio, serviranno 81 milioni di euro. Ma Osimhen vuole rimanere al Galatasaray fino alla fine della stagione. E a quel punto la clausola rescissoria sarà di 75 milioni (più spese accessorie).

Il «duecentino» di Adl, peccato, appartiene ad un’altra epoca, neanche poi così lontana, un gigantesco rimpianto per aver detto no, a luglio del 2023, al Psg che si era spinto sino a 130. Ahia, ripensandoci.

ilnapolista © riproduzione riservata