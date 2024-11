Napoli, sondaggio per Omeragic: il Montpellier chiede 6-7 milioni per il centrale (Tmw)

Il club francese lo prese a zero dallo Zurigo nell’estate 2023. Per il classe 2002 ci sono anche Milan e Torino interessate.

Il Napoli, insieme a Milan e Torino, starebbe sondando Begic Omeragic, difensore centrale svizzero classe 2002 che attualmente milita nel Montpellier. Come riporta Tuttomercatoweb, il club francese lo lascerebbe partire per meno di 10 milioni.

Napoli, Milan e Torino sondano Omeragic, difensore svizzero del Montpellier

Il portale scrive:

La crescita di Becir Omeragic è costante. Il difensore svizzero è stato inserito nelle classifiche di rendimento come uno dei migliori centrali under 23 nelle top cinque leghe d’Europa. E’ un’occasione per le italiane. Perché il Montpellier, dopo averlo acquistato a parametro zero un’estate e mezza fa, può cederlo. La valutazione è di circa 6-7 milioni, con diversi club del nostro Paese che nelle scorse settimane hanno condotto un sondaggio. Tra questi anche Napoli, Milan e Torino. La formula può essere quella di un prestito con obbligo di riscatto, perché i francesi hanno intenzione di fare cassa. Ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2028.

Solo sei presenze quest’anno in Ligue 1, poiché è stato fermato da un infortunio muscolare.

Rafa Marin è arrivato a Napoli come giovane promessa, sostituto sì di Rrahmani ma gregario di tutto rispetto. Almeno queste erano le aspettative su di lui. Non era la prima volta che il Real Madrid si “liberava” di un calciatore in cui credeva (basti vedere Nico Paz, che è di prospettiva certa) e di certo i Blancos non insistono così tanto sulla ricompra su chiunque, pur dovendo ammettere che non sono pochi i casi in questione. Il difensore spagnolo non ha avuto quasi nessuna occasione a Napoli e quando l’ha avuta non è sembrato così tanto pronto quanto si sperava. Tuttomercatoweb scrive:

Dov’è finito quindi Rafa Marín? Semplicemente Antonio Conte ha deciso che i titolari fossero altri, cioè Rrahmani e Buongiorno. Almeno finora non è stata una scelta sbagliata, visto che il Napoli è primo in classifica e proprio in difesa – Hellas Verona e Atalanta a parte – si può dire che si costruiscano le vittorie arrivate sino a qui. È anche normale che ci sia un periodo di adattamento a un nuovo calcio, per chi sembrava potesse ritornare al Real Madrid: i Galacticos sono alla ricerca di un difensore e c’è un’opzione per richiamare Marin. Probabilmente non sarà utilizzata.

ilnapolista © riproduzione riservata