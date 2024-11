Napoli-Roma, le probabili formazioni: ritorna Lobotka dal primo minuto, Ranieri lancia Soulé

Nessuna sorpresa nel Napoli. Ranieri rimette la difesa a 4 con Angelino terzino. Hummels, reduce dalla febbre, ancora in panchina. Dybala in forte dubbio

Domenica alle 18 si gioca Napoli-Roma. Oggi la conferenza di Antonio Conte, tecnico del Napoli, che ha dato alcuni input sulla possibile formazione che affronterà la Roma. Anche Ranieri ha lanciato qualche indizio sulla formazione anti-Napoli. Di seguito la probabile formazione secondo Sky Sport.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Napoli (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Secondo Sky Sport Conte va verso la conferma dell’11 tipo con Olivera nel ruolo di terzino sinistro, a centrocampo nessun problema per McTominay, in attacco ancora Politano e Kvara ai lati di Lukaku.

Roma (4-5-1), la probabile formazione: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Soulè, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Dovbyk. All. Ranieri

Renieri torna alla difesa a quattro con Angelino nel ruolo di terzino sinistro, Hummels va ancora in panchina a causa della febbre. Esterni Soulé ed El Shaarawy, in attacco Dovbyk. Dybala in forte dubbio.

La mamma di Ciro Esposito: «Domenica saremo in Curva B», una coreografia per lui

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

E domani sarebbe stato un giorno speciale: «Lo sarà lo stesso – dice Antonella Leardi – abbiamo organizzato un vero e proprio Ciro day. Lo faremo nella nostra Scampia. Organizzeremo una partita di calcetto tra la nostra squadra e i tifosi del Boca Juniors che sono in città per celebrare Maradona, considerando che lunedì sarà il quarto anniversario della sua scomparsa. Sarà una grande festa in memoria di Ciro e Diego. Sarà inaugurato pure un murale». Il binomio proseguirà pure domenica. A Fuorigrotta. E allo stadio dedicato al Diez sarà ricordato Ciro Esposito dalla curva B: un bandierone con il suo volto sarà sventolato al centro del settore e ogni tifoso potrà partecipare alla coreografia: «All’inizio ho pensato che non fosse vero, conosco poco la logica degli stadi. Poi me l’ha spiegato l’altro mio figlio Pasquale. Sono felice perché ci saremo anche noi. Saremo proprio in curva B, abbiamo comprato i biglietti. Non vado quasi mai allo stadio, non mi piace e ovviamente mi fa male, ma farò un’eccezione per Napoli- Roma. Andrò col sorriso che è poi quello di Ciro. Mi fa piacere sapere che ci sarà lo stadio pieno proprio nel giorno dedicato a mio figlio che comunque viene ricordato sempre dalle curve prima di ogni gara. Ma domenica sarà speciale».

