Repubblica: «Non vado quasi mai allo stadio ma farò un’eccezione». Sabato a Scampia il Ciro day con i tifosi del Boca Juniors

Napoli-Roma è Ciro Esposito. La madre: «Domenica saremo in Curva B», una coreografia per lui

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

E domani sarebbe stato un giorno speciale: «Lo sarà lo stesso – dice Antonella Leardi – abbiamo organizzato un vero e proprio Ciro day. Lo faremo nella nostra Scampia. Organizzeremo una partita di calcetto tra la nostra squadra e i tifosi del Boca Juniors che sono in città per celebrare Maradona, considerando che lunedì sarà il quarto anniversario della sua scomparsa. Sarà una grande festa in memoria di Ciro e Diego. Sarà inaugurato pure un murale». Il binomio proseguirà pure domenica. A Fuorigrotta. E allo stadio dedicato al Diez sarà ricordato Ciro Esposito dalla curva B: un bandierone con il suo volto sarà sventolato al centro del settore e ogni tifoso potrà partecipare alla coreografia: «All’inizio ho pensato che non fosse vero, conosco poco la logica degli stadi. Poi me l’ha spiegato l’altro mio figlio Pasquale. Sono felice perché ci saremo anche noi. Saremo proprio in curva B, abbiamo comprato i biglietti. Non vado quasi mai allo stadio, non mi piace e ovviamente mi fa male, ma farò un’eccezione per Napoli- Roma. Andrò col sorriso che è poi quello di Ciro. Mi fa piacere sapere che ci sarà lo stadio pieno proprio nel giorno dedicato a mio figlio che comunque viene ricordato sempre dalle curve prima di ogni gara. Ma domenica sarà speciale».

Napoli-Roma, la Curva B annuncia l’iniziativa in memoria di Ciro Esposito

La Curva B del Maradona ha annunciato un’iniziativa in memoria di Ciro Esposito. Sui social circola infatti un volantino con tutte le informazioni necessarie per partecipare.

“Ciro vive. Napoli-Roma non è una partita qualunque. Non lo sarà mai più. La gradinata ha deciso di dedicarla interamente a Ciro Esposito, un figlio degno di Napoli che onorò la nostra città. Su ogni sediolino troverete un lembo di plastica raffigurante la sua effige con accanto questo volantino.

1) Al centro della Curva verrà sventolata una bandiera con il volto di Ciro. Quello sarà il segnale di apertura dei lembi consegnati

2) Con le braccia tese innalzate il lembo e tenetelo aperto sino a quando la bandiera non smetterà di sventolare. Fate attenzione al verso

3) Riponete in maniera accorta il lembo senza gettarlo a terra. La prenderemmo come un’offesa

4) Chiunque voglia portarsi a casa questo lembo raffigurante Ciro, può farlo tranquillamente, per chi invece non volesse portarlo a casa è pregato di lasciarlo nei contenitori situati all’uscita.

Curva B Luciano Rececconi“.

ilnapolista © riproduzione riservata