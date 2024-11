Napoli-Roma 1-0, l’ex Lukaku decide il derby del Sole. Rileggi qui la partita.

Il Napoli sconfigge la Roma per 1-0 e con merito. Dopo le tante occasioni della prima frazione, la gara si sblocca con il tap-in di Lukaku nel secondo tempo. I giallorossi provano a rientrare ma la difesa di ferro degli azzurri resiste

Il Napoli si appresta ad affrontare la Roma al Maradona, sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Sulla panchina dei capitolini si è seduto per la terza volta nella sua carriera Claudio Ranieri dopo l’esonero di Juric. Attenzione al fattore rivalsa della squadra ospite. Conte dalla sua invece può contare sul ritorno negli undici titolari del perno del suo Napoli e delle ultime stagioni, Stansilav Lobotka. Lo slovacco agirà a centrocampo insieme ad Anguissa e McTominay, anche lo scozzese ha avuto un piccolo problema durante la sosta ma già superato e quindi titolare. Il tecnico degli azzurri conferma per il resto la formazione dei titolarissimi con Olivera che ormai si è impossessato della fascia sinistra.

93′ Finisce così! Vince il Napoli 1-0! Decisivo Lukaku nel secondo tempo

92′ Riparte Neres e arriva a calciare a giro, palla fuori di un soffio

92′ Simeone difende un pallone preziosissimo, grande ingresso del Cholito

90′ Tre minuti di recupero

87′ Colpo di testa di Folorunsho da dentro l’area, la colpisce troppo piano. Era una grande occasione!

85′ Dentro Folorunsho e Mazzocchi, fuori Anguissa e Politano. Entra anche Dybala nella Roma

84′ Fase confusa, i giallorossi stanno provando a dare il tutto per tutto per pareggiarla ma la barriera di Conte regge

81′ Conte prepara altri cambi per difendere questo prezioso vantaggio

78′ Fuori Lukaku e dentro Simeone

75′ Quindici minuti al termine, gli azzurri vogliono gestire aspettando i giallorossi e poi colpirli in ripartenza

71′ Lukaku prova di sfondamento ma finisce per far fallo su Hummels

67′ Conte nel frattempo cambia Neres per Kvara

66′ Occasione clamorosa per la Roma! Traversa di Dovybk di testa su calcio di punizione, forse Meret l’ha toccata con la punta delle dita

62′ Ora le squadre si stanno allungando, gioco meno fluido in questa fase

57′ Risponde la Roma. Azione prolungata, poi Angelino viene servito e rimette al centro dell’area dove riceve Baldanzi ma spara altissimo

54′ Vantaggio Napoli! Lukaku si fa trovare pronto al momento giusto. Di Lorenzo si inserisce e salta Angelino, poi mette palla al centro rasoterra dove Lukaku anticipa tutti e mette alle spalle di Svilar

50′ Occasione per Lukaku, cross di Kvara sugli sviluppi di un corner e colpo di testa del belga che colpisce l’esterno della rete

46′ Ranieri all’intervallo ha inserito Baldanzi e Hummels

46′ Inizia il secondo tempo

Fine primo tempo senza reti al Maradona

45′ Senza recupero si chiude il primo tempo

43′ El Shaarawy anticipa Kvara a pochi passi dalla porta, che intervento del faraone in salvataggio

39′ Kvara ci prova dal calcio piazzato, ma la palla non scende lungo la traiettoria e nulla da fare

38′ Fallo di Ndicka su Lukaku che aveva difeso un ottimo pallone. Punizione dai trenta metri per il Napoli

35′ Altro tiro da fuori di Politano e altra deviazione in angolo

30′ Contatto dubbio tra Pellegrini e Kvara, esce del sangue dal labbro dell’esterno azzurro

26′ Altra percussione di McTominay e tiro da posizione defilata, Svilar para in qualche modo

22′ Tentativo di McTominay dalla distanza, deviazione e angolo per i padroni di casa

17′ Passato il primo quarto d’ora, buon avvio degli azzurri e diverse occasioni

12′ Tiro a giro di Politano dalla sua solita mattonella, palla alta non di molto sulla porta di Svilar

9′ Tacco di Lukaku in area e McTominay tira dopo il servizio del compagno, ma era troppo sbilanciato

6′ Inizio a ritmi alti al Maradona

2′ Subito occasione per Kvara, cross dalla destra e colpo di testa del georgiano sotto porta. Palla fuori

1′ Inizia il match!

Formazioni ufficiali di Napoli e Roma

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia all. Conte

Roma (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Konè, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dovbyk all. Ranieri

