Napoli-Roma, formazioni ufficiali: Ranieri con Pisilli (o Pellegrini) dietro Dovbyk, Conte conferma Olivera

Conte conferma i titolari, Spinazzola ancora out nonostante il rientro tardivo di Olivera. Ranieri infoltisce il centrocampo: dentro Pisilli, Pellegrini e Cristante

Formazioni ufficiali. Napoli e Roma arrivano alla sfida del Maradona in due mood parecchio distanti: i giallorossi hanno l’esigenza di riprendersi e subito, il Napoli vorrà tener testa alla prestazione matura dell’Atalanta in quel di Parma e alla sfavillante Inter. Entrambe le squadre nerazzurre hanno attacchi spaventosi, più di 30 gol in sole 13 partite. Il Napoli ne ha segnati soltanto 19. Questo il leitmotiv principale della partita di oggi, che presumibilmente vedrà una squadra (quella di Conte) proporre gioco e l’altra cercare di limitare i danni e far male in ripartenza. Proprio per questo Ranieri, orfano di Dybala e Hummels, ha deciso di infoltire il centrocampo. Conte dovrà essere bravo ed intelligente a trovare contromisure nel mentre.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, da poco comunicate:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Il bentornato a Ranieri solo a parole, Conte non perde due volte di fila in casa dal 2009 (CorSera)

Così scriveva stamane il Corriere della Sera:

“Il benvenuto al sor Claudio, però, rischia di rimanere solo sulla carta per almeno tre motivi: 1) l’esordio è in trasferta contro il Napoli che vuole riprendersi il primato; 2) l’ultima volta che Antonio Conte ha perso per due volte consecutive in casa risale al 2009, quando allenava l’atalanta; 3) dopo il Napoli, in una settimana, la Roma incontrerà Tottenham (a Londra) in Europa League e Atalanta in campionato. Conte, recupera Lukaku e Lobotka e sceglie la formazione titolare. Confermati Politano e Kvara (che non segna al Maradona da due mesi) come esterni: sulle fasce laterali il Napoli dovrebbe avere il predominio. Ranieri ha convocato Dybala e Hummels, ma è probabile che vadano tutti e due in panchina”.

ilnapolista © riproduzione riservata