Mbappé è messo male, i tifosi del Liverpool hanno pure smesso di fischiarlo (l’Equipe)

Sembra caduto in un abisso dal quale è quasi impossibile risalire. “Mai nella sua carriera Mbappé ha reagito in modo così plateale dopo un rigore sbagliato”

“L’attaccante del Real Madrid e della Francia è messo male“. L’Equipe non usa mezzi termini per definire la situazione dell’attaccante francese. “Pure i tifosi del Liverpool hanno smesso di fischiare Kylian Mbappé mercoledì sera“, continua. Da due partite gioca a sinistra, la sua fascia preferita, ma nonostante ciò la qualità del suo gioco è ancora pessima.

A Mbappé (e al Real) serve qualcuno che costruisca le azioni

Carlo Ancelotti insiste che “Kylian è un giocatore eccezionale”, nonostante il campione francese stia attraversando “un momento difficile”. Il punto è, si chiede l’Equipe, come si tirano fuori da questa situazione Mbappé e il Real Madrid?

“Contro il Liverpool, in alcune fasi del gioco toccava la palla più del necessario, si girava e talvolta mancava di lucidità. Sembrava addirittura che avesse perso l’orientamento. Prima, anche quando non era ispirato in partita, segnava. Ora, non c’è molto da salvare nelle sue partite“.

Nella redazione del quotidiano francese pensano che la soluzione per Mbappé sia di natura tattica e lo spiega meglio un suo vecchio allenatore (il quotidiano non precisa chi sia, ndr):

«Ha bisogno di partner che costruiscano le sue azioni, come hanno fatto Neymar o Verratti a Parigi, o Griezmann in Francia. Chi al Real, attualmente, può farlo? Kroos non è stato sostituito. Modric non ha più le stesse gambe. Tchouaméni e Camavinga non sono il massimo. Bellingham? Non ne sono convinto. Non è Neymar comunque».

L’abisso in cui è caduto Mbappé però “sembra così profondo. Il modo in cui si è tenuto la testa con entrambe le mani quando ha capito di aver sbagliato il rigore è stato senza precedenti. Mai nella sua carriera Mbappé ha reagito in modo così plateale dopo un fallimento“.

ilnapolista © riproduzione riservata