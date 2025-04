Anche Lobotka andrà via? Il Napoli potrebbe cederlo per circa 40 milioni: Psg, Barça e United interessati (Tmw)

Oltre al futuro incerto di Anguissa, per gli azzurri sarebbe l’ultima occasione per poter monetizzare e alleggerire il monte-ingaggi (Lobotka prende più di 3,5 milioni annui).

Oltre al futuro incerto di Frank Anguissa, sembra che anche la permanenza di Stanislav Lobotka a Napoli non sia scontata. Il centrocampista slovacco è apprezzato e voluto da diversi club europei, e per gli azzurri sarebbe l’ultima occasione per poter monetizzare una cifra importante da lui.

Lobotka potrebbe lasciare Napoli a fine stagione

Come riportato da Tuttomercatoweb:

In estate Lobotka potrebbe salutare. Perché è l’ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma anche il Psg e il Manchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all’anno. La valutazione è intorno ai 40 milioni, ma non è detto che non sia abbassabile.

«Doppio play? Non mi fa differenza giocare a uno o a due, io sono felice quando gioco e provo a fare sempre del mio meglio per vincere con la squadra. Per l’interpretazione del mio ruolo non cambia molto, anche se Billy e Frank sono due tipi diversi di giocatore. Frank è più offensivo, gioco con lui da tre anni e quindi ci conosciamo molto bene. Per quanto riguarda Billy, per me è importante che si segua il gioco, che si capisca quando sono sotto pressione e si venga ad aiutarmi».

«Non sono concentrato sull’andamento delle altre squadre, ma penso solo alla mia, provando a vincere ogni partita».

ilnapolista © riproduzione riservata